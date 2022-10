Napoli-Torino 3-1, doppietta di Anguissa e Kvaratskhelia. I numeri del match

Il Napoli vince ancora e mantiene il primo posto in classifica. Quarto successo consecutivo in campionato per gli azzurri, che battono il Torino 3-1 al Maradona: grande protagonista Anguissa, autore di una straordinaria doppietta nei primi minuti. Sempre nel primo tempo chiude i conti Kvaratshkelia con una grande azione personale, poi Sanabria prova a riaprire il match ma il risultato non cambia nella ripresa. Gli uomini di Spalletti si portano così a quota 20 punti, il Torino resta a 10: per i granata è il terzo ko di fila. Ecco i numeri del match.

I numeri e le statistiche di Napoli vs Torino

Per la seconda volta dall’arrivo di Luciano Spalletti, il Napoli è rimasto imbattuto per 12 gare consecutive di campionato (dopo la striscia di 12 tra agosto e novembre 2021).

Il Napoli ha segnato due reti prima del 15º minuto di gioco in una singola partita di Serie A per la prima volta dal 28 novembre 2021, contro la Lazio.

Il Torino non incassava due reti nei primi 15 minuti di una singola partita di Serie A dal 26 aprile 2021, anche in quell’occasione contro il Napoli (Bakayoko e Osimhen).

Khvicha Kvaratskhelia è il secondo giocatore più giovane del Napoli ad aver segnato almeno cinque reti in una singola stagione di Serie A negli ultimi 40 anni, dopo Marek Hamsik.

I numeri di Zambo Anguissa

Con Zambo Anguissa salgono a 10 i marcatori diversi del Napoli in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra finora.

André-Frank Zambo Anguissa è il primo giocatore del Napoli ad aver segnato una doppietta nei primi 15 minuti di una partita di Serie A da Daniel Fonseca, il 16 gennaio 1994 contro la Cremonese.

Zambo Anguissa è il terzo giocatore camerunense ad aver realizzato una marcatura multipla in Serie A dopo Samuel Eto’o (sette volte) e Patrick Mboma (tre).

André-Frank Zambo Anguissa non trovava il gol in campionato dal 19 luglio 2020, in quell’occasione con la maglia del Villarreal in Liga.

Antonio Sanabria ha realizzato il suo 50° gol nei cinque maggiori campionati europei: 17 con il Real Betis, 11 con lo Sporting de Gijón, nove con il Genoa e 13 con il Torino.

Ola Aina ha giocato oggi la sua 100ª partita con la maglia del Torino, considerando tutte le competizioni.

