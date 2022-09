Diretta Empoli-Milan: dove vederla, probabili formazioni e statistiche

L’Empoli e il Milan si sfideranno sabato 1 ottobre 2022 alle 20:45, in un match valido per l’8ª giornata di Serie A. Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro l’Empoli in Serie A (6V, 4N), l’unico successo toscano nel periodo risale al 23 aprile 2017 (2-1 al Meazza con Giovanni Martusciello alla guida). Il Milan ha vinto le ultime tre sfide contro l’Empoli in campionato: solo tra il dicembre 2003 e il marzo 2006 ha infilato una striscia di successi più lunga contro i toscani in Serie A (quattro).

Tra le 23 squadre affrontate più di tre volte in partite casalinghe in Serie A, il Milan è l’unica contro cui l’Empoli non ha mai vinto: in 14 precedenti sette pareggi e sette successi rossoneri. Dopo il successo per 1- 0 contro il Bologna, l’Empoli potrebbe vincere due match di fila in campionato per la prima volta dal dicembre 2021, mentre l’ultima volta che ha infilato due clean sheet consecutivi in Serie A risale al gennaio 2017 (tre in quel caso). Il Milan ha pareggiato tre delle quattro trasferte di questa stagione tra Serie A e Champions League (1V), tante quante nelle precedenti 20 gare fuori casa in tutte le competizioni (14V, 3N, 3P). Solo Napoli e Fiorentina (62 a testa ) hanno registrato più recuperi offensivi dell’Empoli (60) in questo campionato, dall’altra parte invece il Milan è la squadra che ha segnato più gol in seguito a queste situazioni di gioco (quattro). A partire dal 2019 nessun giocatore ha segnato più di Mattia Destro contro il Milan in Serie A: quattro gol per lui (in quattro sfide), al pari di Romelu Lukaku e Ciro Immobile – in generale il classe ’91 vanta cinque reti in carriera nel torneo contro i rossoneri.

Numeri e statistiche di Empoli e Milan

Fabiano Parisi è il giocatore che vanta più dribbling riusciti in questa Serie A (14); considerando i difensori nei maggiori cinque campionati europei 2022/23 solo Jeremie Frimpong (18) e Nuno Tavares (17) ne contano di più. Olivier Giroud ha segnato negli ultimi tre match di Serie A e non arriva a quattro presenze di fila in gol in campionato dal gennaio 2017 con la maglia dell’Arsenal. Più in generale l’attaccante francese ha segnato quattro reti in queste prime sette gare giocate di campionato e solo nel 2014/15 (cinque con l’Arsenal) ha mai fatto meglio nelle sue prime otto presenze in una singola stagione tra Serie A, Premier League e Ligue 1. Solo Lautaro Martínez (28) ha tentato più tiri totali di Rafael Leão e Olivier Giroud (entrambi 25, al pari di Osimhen) in questa stagione di Serie A – tra questi quattro giocatori sono i due rossoneri ad avere la miglior percentuale realizzativa: 16% il francese, 12% il portoghese.

Le probabili formazione di Empoli vs Milan

Formazione Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Grassi, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano. Allenatore: Zanetti Indisponibili: Tonelli, Destro, Baldanzi

Formazion Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Dest; Krunic, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli Indisponibili: Florenzi, Rebic, Calabria, Origi, Maignan, Tonali, Theo Hernandez, Ibrahimovic

Dove vederla in tv e in streaming

Il match Empoli – Milan verrá trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport Calcio. Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su DAZN e Now TV, scaricando le app oppure accedendo ai siti delle piattaforme tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone). Per gli utenti Sky, disponibile anche Sky Go.

PER LA DIRETTA CLICCA QUI -> https://www.footdata.com/