Maltempo in arrivo. Secondo le previsioni meteo per mercoledì 28 settembre, sarà una giornata dal tempo molto nuvoloso, soprattutto al Nord, con piogge sparse.

Previsionim Meteo del 28 settembre

Al mattino pioverà in Valle d’Aosta, nell’alto Piemonte e nel Veneto costiero. Al pomeriggio sono previste piogge anche nella Toscana interna, nelle Marche, in Sardegna, in Calabria e nella Sicilia settentrionale. Alla sera pioverà ancora in Valle d’Aosta, in Trentino-Alto Adige, nell’alto Veneto, nella Sicilia settentrionale, nella Sardegna centrale e in Friuli Venezia Giulia dove sono previsti anche temporali. Nella notte ci saranno piogge residue nell’alto Piemonte, nell’alto Veneto, in Campania, in Calabria e nella Sardegna occidentale.

Il meteo su Roma mercoledì 28 settembre

Su Roma sensibile peggioramento del tempo tra giovedì e venerdì con piogge, rovesci e temporali a tratti anche di moderata o forte intensità. A seguire rimonta dell’alta pressione con tempo stabile e cielo ampiamente soleggiato. Temperature minime entro 16-19°C, massime entro 23-25°C. Maggiori dettagli sul sito.

Il meteo nei prossimi giorni

Si noteranno giornate ancora instabili con rovesci e locali temporali, più diffusi e strutturati tra 29 setembre e 1 ottobre su Toscana, Umbria e Lazio; fenomeni localmente anche forti sia il 29 che il 30 con locali allagamenti o smottamenti. Migliora con l’arrivo di ottobre e nei giorni successivi grazie all’alta presione, valori che tra 2 e 6 ottobre tenderanno a salire anche sopra i 24-25°C Restate aggiornati con le nostre Previsioni e con gli Enti di Protezione Civile.

Leggi anche: Oroscopo di martedì 27 Settembre 2022. Scopri il tuo segno