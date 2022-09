Chi è Marta Fascina, la compagna di Berlusconi eletta alla Camera in Sicilia. Vita privata e biografia

Marta Fascina ce l’ha fatta. La compagna del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è in Parlamento. Candidata alla Camera nel collegio uninominale di Marsala (Sicilia) con il centrodestra, è avanti con il 36,2% e veleggia verso una vittoria tranquulla con quasi 55mila preferenze.

Marta Fascina e quel collegio “sconosciuto”

Un vantaggio solido, dunque, sulla pentastellata Vita Martinciglio 27,39%. “Io sono arrivato terzo nonostante abbia girato per settimane nel collegio, Marta Fascina è stata eletta senza averci mai messo piede”, ha dichiarato Antonio Ferrante, il candidato del Pd, arrivato terzo nel collegio di Marsala (Trapani), dopo Marta Fascina. “Io ho fatto una bellissima campagna elettorale, ho avuto 28 mila voti – dice Ferrante – Noi abbiamo fatto un lavoro straordinario, io ho girato 22 comuni su 26 del collegio, ma l’effetto nazionale è quello. Un collegio di 400 mila elettori non puoi raggiungerlo tutto”.

Marta Fascina nasce il 9 gennaio 1990 a Melito Porta Salvo in provincia di Reggio Calabria, ma cresce a Portici in provincia di Napoli. In seguito si trasferisce a Napoli e terminate le scuole superiori a Roma per laurearsi all’ Università degli studi La Sapienza in Lettere e Filosofia. Dopo la laurea diventa giornalista, seppur brevemente, collaborando con svariate testate molto conosciute (come Il Giornale) e ricoprendo il ruolo di addetto stampa.

In seguito viene chiamata a svolgere il ruolo di press officer and public relation specialist per l’ufficio stampa della società di calcio AC Milan trasferendosi a Milano e conoscendo l’allora ad del Milan Galliani.

Gli inizi politici di Marta Fascina e l’incontro con Galliani

Aderendo al Popolo delle Libertà, Fascina alle elezioni comunali in Campania del 2013 viene candidata al Consiglio Comunale di Portici, ma ottiene solo 58 preferenze e non venne eletta. Il 16 novembre 2013, con la sospensione delle attività del PdL, aderisce alla rinata Forza Italia.

Alle politiche del 2018 viene candidata alla Camera dei deputati tra le liste di Forza Italia, imposta da Silvio Berlusconi, ed eletta nella circoscrizione Campania 1 in quota proporzionale.

Grazie a Galliani, Fascina viene inserita nell’inner circle berlusconiano, dove da deputata Marta Fascina scrive sul Giornale, dove definisce Silvio Berlusconi una “unica scialuppa di salvataggio”, “forzatamente e ingiustamente tenuto in panchina per 5 anni” e “A colpi di Stato silenziosi e non violenti abbiamo già assistito troppe volte nell’ultimo quarto di secolo, ora sarebbe il momento di rispettare e far rispettare la volontà popolare”.

Fascina negli anni lavora soprattutto sui suoi rapporti con i colleghi del centro-destra e sa creare una rete forte dentro il partito guadagnandosi una posizione di privilegio partecipando, al fianco di Berlusconi, a diversi vertici a pari titolo dei fedelissimi Licia Ronzulli, Antonio Tajani, Anna Maria Bernini e Paolo Barelli

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 Marta Fascina viene candidata all’uninominale di Marsala, in tre collegi plurinominali campani in seconda posizione dietro ad Antonio Tajani, nel collegio Lombardia 1 (che comprende Milano e Monza) dietro ad Alessandro Cattaneo e, come capolista, nel collegio Lombardia 2.

La vita privata di Fascina, compagna di Berlusconi

Marta Fascina è amante del calcio e tifosissima del Milan, dal 2020 è fidanzata ufficialmente con Silvio Berlusconi: il fidanzamento è stato reso pubblico da un comunicato ufficiale di Forza Italia.

Il 19 marzo 2022 la coppia ha celebrato una cerimonia privata a Villa Gernetto a Lesmo (MB),

