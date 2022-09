L’Italia sotto il maltempo – dal Lazio alla Sicilia rischio nubifragi

È in arrivo una violenta ondata di maltempo decisamente severa, un peggioramento netto che sancirà una vera e propria rottura dell’estate quantomeno per le regioni centrali e quelle del Sud. Violenti temporali, soprattutto nella giornata lunedì in tutto il Lazio. Roma sarà colpita in maniera cospicua anche nei prossimi giorni. Piogge intense, maltempo e rischio nubifragi nel Sud dell’Italia e sulla Sicilia: questo è quanto prevedono gli esperti per la giornata di domani, lunedì 26 settembre. La pioggia ha già cominciato a cadere oggi, in particolare nella zona di Napoli dove si sono verificati allagamenti in diverse zone della città e provincia, ma domani potrebbe essere peggio.

maltempo in arrivo in Italia

“Le correnti che in quota soffiano da sudovest sospingono verso l’Italia una massa d’aria umida e calda, associata a una intensa perturbazione atlantica che nella giornata di oggi concentrerà i suoi effetti nel settore centro-meridionale della Penisola, dove rovesci e temporali potranno apportare piogge abbondanti e insistenti“, spiega una nota di Meteo Expert.

“Domani si osserverà un generale e temporaneo miglioramento sulle regioni del Nord, mentre il maltempo e la perturbazione investirà più direttamente il Sud e la Sicilia, con fenomeni che, ancora una volta, potranno risultare localmente intensi. Il clima resterà relativamente fresco al Nord, ancora piuttosto caldo e con temperature estive in Sicilia e sulle regioni meridionali”.

Pioggia, temporali, vento forte dal Lazio alla Sicilia

“Possibilità di intensi rovesci, maltempo e temporali – si legge ancora- su Sardegna, Lazio meridionale, Abruzzo meridionale, Molise, nord della Campania e della Puglia. Più isolate, e per lo più deboli, le precipitazioni previste nella parte settentrionale dell’Italia, sul nord del Piemonte e della Lombardia, in Valle d’Aosta, sull’estremo Nord-Est, su Appennino centrale, Toscana, Umbria, Marche e alto Lazio. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla su gran parte del nostro territorio e l’allerta arancione su Toscana, Lazio, Molise e Campania”.

Per quanto riguarda le previsioni per domani “condizioni di maltempo al Centro-Sud- prosegue Meteo Expert- con precipitazioni diffuse, meno probabili sulla Toscana centro-settentrionale dove in giornata si apriranno delle ampie schiarite. Rischio di temporali forti e nubifragi, specie in Campania e nelle regioni limitrofe. Temperature massime in lieve calo al Sud e sulle Isole, dove tuttavia si potranno ancora localmente superare i 25 gradi; in leggero aumento al Nord-Ovest”.

Previsioni meteo e maltempo

Infine martedì “giornata di maltempo con piogge e temporali possibili al Nord-Est, sulle regioni tirreniche, in Umbria, Marche e sulle Isole. Piogge e rovesci inizialmente anche su Lombardia e Liguria orientale. Schiarite ampie all’estremo Nord-Ovest e in giornata anche fra Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Possibili fenomeni localmente intensi”, conclude la nota.

