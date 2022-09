Maltempo – torna la neve: previsioni meteo della prossima settimana

Stiamo per essere interessati da una ondata di maltempo decisamente severa, un peggioramento netto che sancirà una vera e propria rottura dell’estate quantomeno per le regioni centrali e quelle del Nord. Violenti temporali, soprattutto nella giornata di domenica, in tutto il Lazio. Roma sarà colpita in maniera cospicua anche nei prossimi giorni.

Insomma, nel corso della prossima settimana l’Italia rischia di essere colpita da una grave ondata di maltempo, con serio rischio di precipitazioni abbondanti. Il tutto sarà accompagnato da venti e un generale calo delle temperature che favorirà il ritorno della neve sulle nostre montagne, a quote piuttosto basse per il periodo.

Maltempo in tutta Italia

Visto il tipo di configurazione il pericolo maggiore è quello della possibile formazione dei temporali autorigeneranti, saliti alla cronaca recentemente durante l’episodio alluvionale che ha colpito le Marche. Già da lunedì 26 settembre la discesa di una poderosa depressione dal Nord Europa alimentata da masse d’aria di origine artico-marittima e sospinta da intensi venti meridionali, provocherà la formazione di un vero e proprio ciclone Mediterraneo in grado di scatenare precipitazioni intense, anche sotto forma di nubifragio e violente raffiche di vento.

Eventi meteo estremi, ecco perchè

Le alte temperature (valori oltre le medie di circa 3-4°C) delle acque superficiali dei nostri mari forniranno quel surplus di energia (sotto forma di calore latente e umidità) per la genesi di imponenti sistemi temporaleschi. Come confermano gli ultimi aggiornamenti sussistono le potenzialità per eventi meteo estremi e, visto il tipo di configurazione che si andrà a delineare, le regioni maggiormente esposte saranno quelle del Nord-est, le tirreniche (Toscana e Lazio in primis) e parte di quelle del Sud (specie Campania e Calabria).

