Covid oggi in Italia, Rt stabile ma sale l’incidenza. Il bollettino

Rt stabile ma incidenza in salita. Lo sottolinea il report con i dati principali del monitoraggio Covid della Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e del ministero della Salute.

Nel periodo 31 agosto–13 settembre, l’indice di trasmissibilità “l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91 (range 0,85-1,06), stabile rispetto alla settimana precedente”. “L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in leggero aumento ma sotto la soglia epidemica: Rt=0,87 (0,82-0,91) al 13 settembre contro Rt=0,81 (0,77-0,85) al 6 settembre”, precisa il report. Segnali di risalita invece per la curva epidemiologica Covid-19. “Sale l’incidenza settimanale a livello nazionale: 215 ogni 100.000 abitanti (16-22 settembre) contro 186 ogni 100mila abitanti (9-15 settembre)”, evidenzia il report.

La situazione Covid e lo “stress”

La situazione di ‘stress’ dei reparti Covid rimane invariata rispetto alla scorsa settimana. “Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 1,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 22 settembre ) contro 1,4% (rilevazione al 15 settembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 5,3% (rilevazione giornaliera al 22 settembre) contro 5,7% (rilevazione al 15 settembre)”.

La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti “è stabile rispetto alla settimana precedente (11% contro 11%). In leggero aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (53% contro 51%), mentre diminuisce leggermente la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (36% contro 37%)”. “Due regioni sono classificate a rischio alto, 11 a rischio moderato e le restanti 8 regioni sono classificate a rischio basso”, evidenzia il report. “Dodici regioni e province autonome riportano almeno una allerta di resilienza. Tre Regioni riportano molteplici allerte di resilienza”, conclude il report.

Il bollettino delle ultime ore

Ancora in risalita, come si registra da qualche giorno, la curva epidemica in Italia. Sono 22.527 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 21.190 di ieri ma soprattutto i 17.978 di giovedì scorso.

I tamponi processati sono 165.415 (ieri 166.500 ) con un tasso di positività che dal 12,7% sale al 13,6%.

I decessi di oggi sono 60 (ieri 46), per un totale da inizio pandemia di 176.775. Le terapie intensive scendono di 8 unità (ieri -4) ed ora sono 138 con 9 ingressi del giorno; in calo anche i ricoveri ordinari, 66 in meno (ieri -79), per un totale di 3.350. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 3.841 contagi, seguita da Veneto (+3.134), Lazio (+2.227), Piemonte (+2.221) e Campania (+1.756).

Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 22.241.369.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 22.835 (ieri 22.102) per un totale che sale a 21.651.859. Gli attualmente positivi sono 372 in meno (ieri -960) e diventano 412.735, di cui 409.247

in isolamento domiciliare.