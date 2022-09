Meteo Roma e Lazio, violenti temporali in arrivo e calo delle temperature

Stiamo per venire interessati da una ondata di maltempo decisamente severa, un peggioramento netto che sancirà una vera e propria rottura dell’estate quantomeno per le regioni centrali. Temporali, soprattutto nella giornata di domenica, sono in arrivo in tutto il Lazio. Roma sarà colpita in maniera cospicua.

Sabato, 24 settembre: Giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3541m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: pioggia.

Domenica, 25 settembre: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Sono previsti 31mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3338m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.