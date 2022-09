Tragedia in strada questa mattina, dove una donna ha perso la vita al Portuense investita da un’auto. Il veicolo era condotto da una 43enne.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 8, in prossimità di largo Gaetano La Loggia. A niente purtroppo è servito l’intervento del personale dell’ambulanza del 118.

La morte in ambulanza

La donna è deeceduta in ambulanza nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del IX gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale che hanno svolto i rilievi scientifici del caso per accertare la dinamica dell’accaduto.

Il saluto a Gabriele, giovane 35enne

Intanto anche Ciciliano piange la scomparsa di Gabriele, il giovane di 35 anni deceduto a causa di un incidente stradale mentre viaggiava in sella al suo scooter sulla via Tiburtina.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe uscito dalla sua abitazione di Case Rosse, nel IV municipio Tiburtino, l’8 settembre dopo aver visto a casa il primo tempo dalla partita di Europa League fra Lazio e Feyenoord. Secondi 45 minuti che il 35enne avrebbe dovuto vedere a casa della fidanzata, in cui non è mai arrivato dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sulla via Tiburtina (all’altezza del civico 1496, sempre nella zona di Case Rosse) mentre si trovava in sella ad uno scooter Wottarn Storm.