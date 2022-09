Inverno gelido: sarà il più freddo della storia. A Roma neve e gelo

Inverno gelido e neve a bassa quota. L’estate sta per finire e il calo delle temperature degli ultimi giorni lo testimoniano a pieno titolo. Perturbazioni, pioggia e trombe d’aria hanno creato diversi danni: Le Marche, tra tutte, è la Regione più colpita del nostro Paese e il peggio non sembra ancora passato.

La notizia preoccupante, infatti, è che non sarà un inverno “normale”. Secondo alcuni esperti, infatti, gennaio 2023 sarà il mese più freddo della storia con temperature ben al di sotto della media e città ricoperte di neve. E tra queste è menzionata anche Roma.

LE PREVISIONI

“É confermato un nocciolo di aria siberiana che già dalla fine di dicembre raggiungerà l’Europa e poi l’Italia, specie al centro-nord. Le temperature saranno gelide e toccheranno anche i -18 °C nelle città del nord, con neve a Roma e grande freddo anche al meridione fin da Natale. Il gelo epocale non toccherà ovviamente soltanto l’Italia, ma avrà effetti anche più forti nei paesi dell’Europa settentrionale”.

INVERNO RIGIDO E NEVE A ROMA

Per gli amanti del gelo, del clima islan-canadese e delle sciate questa è una splendida notizia, per chi ama invece il sole, il caldo e un clima più mediterraneo è un avvertimento minaccioso quanto l’arrivo dell’Apocalisse.

A dare l’allarme sono diversi siti specializzati in previsioni meteo. Il prossimo inverno non sarà come quello scorso, in cui non c’è stato più di tanto freddo. Intanto continua il calo delle temperature a Roma e nelle altre province del Lazio.

I termometri stanno scendendo di diversi gradi, con temperature ben al di sotto dei trenta gradi. Sono ormai un ricordo il caldo e l’afa che attanagliavano il Lazio solo fino a qualche giorno fa. Adesso il maltempo si sta abbattendo su tutto il paese, anche se al momento il Lazio sembra essere risparmiato.