Lotito scatenato, il video nella balera in cui balla fa il giro del web

È lui o non è lui? Certo che è lui! Il presidente della Lazio Claudio Lotito si dà alla pazza gioia sulle piste da ballo in un circolo ricreativo in Molise dove è andato per conoscere degli elettori e farsi a sua volta conoscere. E l’ha fatto in modo sorprendente, cercando d’inserirsi nel modo più simpatico e coinvolgente. Il candidato FI per il Molise è scatenato e cerca di stare sempre al ritmo (non solo della musica), tanto I Watussi quando con Let’s Twist Again, fino a un più romantico That’s amore. Il 25 settembre del resto si avvicina e pazienza se per entrare in Parlamento è necessario anche un improvvisato “Ballando con le stelle”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO

Quattro anni fa il patron della Lazio era rimasto fuori dal Parlamento: candidato al Senato in Campania con Forza Italia, non ce l’aveva fatta e il ricorso con cui aveva contestato l’elezione del collega Vincenzo Carbone non gli era servito: la legislatura è finita senza che arrivasse una decisione definitiva sul seggio contestato. Questa volta l’imprenditore, però, non vuole assolutamento perdere. Ed eccolo lì al centro della pista da ballo che si agita e si muove come un ballerino provetto, al ritmo di canzoni abbastanza datate.

Il video ovviamente ha fatto il giro del web e sta facendo parecchio discutere. Alcuni tifosi biancocelesti non pare abbiano molto gradito, soprattutto per il momento che sta vivendo la squadra. Altri invece sono rimasti indifferenti, anche perché non è certo il primo video che circola di un Lotito che si mette in evidenza in Molise dove sta cercando di raccogliere più voti possibili. L’aspirante senatore non fa altro che girare la Regione, parlando con tutti: dagli industriali, ai contadini, alla gente normale che incontra per strada o al bar, giocandoci a bigliardino e a carte e aggiungendo la sua classica frase: “Con Lotito il risultato è garantito”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO