Cinque vittime in un mese: ancora un morto sulle strade romane dove ieri un operaio di 59 anni è morto a Gallicano nel Lazio. Uno scontro frontale che non ha lasciato scampoi all’uomo residente a Genazzano. Dall’altra parte un’auto guidata da un ragazzo 22 anni di cave.

L’incidente è avvenuto sula via Pedemontana in zona San Pastore dove il traffico è rimasto interdetto per tutta la giornata per consentire le operazioni di soccorso.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno tagliato le lamiere per estrarre i quattro feriti dagli abitacoli. Due i ragazzi in gravi condizioni trasportati in elisoccorso a Roma.

da chiarire le cause.