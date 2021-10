Il Presidente Felice Gasperini brinda alla nuova Sindaco

Il Presidente del Consorzio di Tutela Denominazioni Vini Frascati nella mattinata di oggi ha voluto rendere omaggio alla nuova Sindaca di Frascati Francesca Sbardella, brindando con il vino spumante Frascati Doc al termine della cerimonia di proclamazione della Prima Cittadina, avvenuta nella residenza comunale di Palazzo Marconi.

«Era doveroso da parte mia portare il saluto del Consorzio alla nuova Sindaca di Frascati, con la quale sono certo potremo lavorare in sintonia, per promuovere i vini della Denominazione sui nostri territori e nella Capitale – ha dichiarato il Presidente Felice Gasperini -. Negli incontri avuti nelle scorse settimane, ho avuto modo di approfondire e apprezzare il programma della nuova Amministrazione comunale che ha molti punti in comune con la nostra idea di sviluppo e di crescita territoriale. Siamo pronti a collaborare per far sì che i vini delle nostre aziende abbiamo l’attenzione che si meritano e auguriamo alla nuova Sindaca di Frascati buon lavoro».

«Per l’Amministrazione comunale il Consorzio di Tutela Denominazioni Vini Frascati sarà un interlocutore autorevole e qualificato, che sosterremo per la promozione del vino, la crescita del comparto turistico e la salvaguardia dei nostri territori – dichiara la Sindaca di Frascati Francesca Sbardella -. Oltre ad essere una filiera rilevante, che sostiene numerose famiglie, il vino Frascati ci rende famosi in Italia e nel mondo. È quindi importante studiare insieme alle associazioni di categoria, che lavorano nel mondo dell’accoglienza e della ristorazione, e al Consorzio azioni e iniziative per far crescere ancora di più la filiera enoturistica».