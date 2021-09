ROMA. TROVATO DI NUOVO ALLA GUIDA SENZA PATENTE, DENUNCIATO GIUSEPPE MOCCIA

Giuseppe Moccia, pluripregiudicato di 38 anni, è stato fermato oggi dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca alla guida di un’auto sprovvisto di patente ritirata nel 2009 per mancanza di requisiti morali con un provvedimento del Prefetto. Per lui è scattata prima una sanzione per guida senza patente, ma poi anche un denuncia in stato di libertà perchè sorpreso nella reiterazione del reato negli ultimi due anni. Durante i controlli sono stati trovati anche dei frammenti di hashish, per uso personale, nel marsupio del Moccia facendo scattare la segnalazione al Prefetto.