Maturità, nel Lazio al via domani la prenotazione del vaccino per gli studenti

Partiranno domani nel Lazio le prenotazioni per i vaccini ai maturandi. Gli open day nella Regione sono previsti l’1, il 2 e il 3 giugno, con lo scopo di immunizzare, almeno in parte, i ragazzi che dovranno sostenere l’esame di Stato. Quest’anno iniziera’ il 16 giugno e, a causa della pandemia, gli studenti si dovranno misurare con un’unica prova orale che si svolgera’ in presenza.

Nei giorni scorsi e’ stata inviata dalla Regione una nota informativa a tutte le scuole con la quale veniva spiegato che la prenotazione potra’ essere fatta online e che il vaccino somministrato sara’ Pfizer, raccomandato da Ema e Aifa per le persone con un’eta’ maggiore di 16 anni. I punti vaccinali messi a disposizione su tutto il territorio sono oltre 80, e saranno aperti dalle 8 di mattina fino alle 20. “Con la prenotazione – spiega la nota – del primo appuntamento, sara’ fissato in automatico anche il richiamo, effettuato nello stesso punto vaccinale della prima dose”.