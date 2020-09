“Una proposta di legge affinché il medico scolastico sia introdotto nelle scuole del Lazio in maniera strutturale e stabile, rafforzando quindi quello che sono la durata e il valore dell’ordinanza regionale, che in quanto tale potrebbe essere appunto momentanea. Non solo. Il mio obiettino, il nostro obiettivo come MoVimento 5 Stelle, è far sì che il medico scolastico diventi una figura stabile anche nelle altre regioni d’Italia. Vogliamo un medico in ogni scuola! Da oggi parte la nostra campagna #UnMedicoInOgniScuola, che sarà arricchita dalle testimonianza e dai contributi degli esponenti delle diverse categorie interessate, dai medici alle famiglie fino agli operatori scolastici. Seguiteci!”. Questo, in sintesi, l’annuncio di Roberta Lombardi, capogruppo M5S in Regione Lazio, in un video su Facebook, firmataria dell’ordine del giorno per la reintroduzione del medico scolastico approvato in Consiglio regionale lo scorso 30 giugno e divenuto operativo di recente con l’ordinanza firmata dalla Regione. Tutti gli aggiornamenti e i materiali per promuovere la campagna #UnMedicoInOgniScuola sono consultabili e scaricabili a questo link: https://www.lazio5stelle.it/unmedicoinogniscuola/



LINK DEL VIDEO ANNUNCIO SU FB: https://www.facebook.com/RobertaLombardiPortavoce/videos/233444408110232

Scuola: Lombardi (M5S), Al via campagna #UnMedicoInOgniScuola