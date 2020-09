REFERENDUM, LOMBARDI (M5S LAZIO): «CON IL SÌ UN PARLAMENTO PIÙ ADEGUATO, EFFICACE E UTILE»

“Il 20 e 21 settembre prossimi saremo chiamati, come cittadini italiani, a votare per il Referendum sul Taglio dei Parlamentari .

Abbiamo la possibilità di portare il numero degli attuali 945 onorevoli a solo 600 e sottolineo “solo” perché l’argomento che viene portato dai fautori del no è proprio la presunta diminuzione di rappresentatività del nostro Parlamento.

Questo non è assolutamente vero. Non solo finalmente come Parlamento Italiano saremo in linea con le maggiori democrazie europee, nel rapporto tra eletti ed elettori, ma con una legge elettorale che ricostituisca il legame tra gli eletti ed il proprio territorio e i regolamenti revisionati di Camera e Senato che diano procedure più snelle nei lavori delle Aule, avremo un Parlamento più adeguato, più efficace e più utile per i nostri concittadini.

Per tutti questi motivi io voterò SI al taglio dei Parlamentari”

Così Roberta Lombardi, capogruppo M5S alla Regione Lazio, in un video appello su Facebook

https://www.facebook.com/RobertaLombardiPortavoce/videos/1582806281899214