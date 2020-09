Coronavirus, Ricciardi: “Rischioso accelerare i tempi dei vaccini”

Si assiste sconcertati “a quanto sta avvenendo negli Stati Uniti dove c’è uno scollamento totale tra la politica e la scienza e dove la prima sta cercando di forzare e non si fa guidare dall’evidenza scientifica”. Così, in un’intervista a La Stampa, il professor Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, commenta la notizia sulla Food and Drug Administration in Usa che starebbe valutando di dare il via libera a un vaccino anti Covid senza aspettare addirittura neanche la fine della fase 2 delle sperimentazioni. “Si prova di nuovo a imporre alla scienza le soluzioni, ma non si possono accelerare i tempi perchè per i vaccini va dimostrata la sicurezza ancora prima dell’efficacia”.