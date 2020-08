Cotral, dichiarano un livello avanzato di inglese ma fanno scena muta. Annullato il concorso di autisti

Avevano dichiarata di avere un livello avanzato di conoscenza dell’inglese per diventare autisti Cotral, l’azienda dei trasporti della Regione Lazio ma, alle domande in lingua dei commissari del concorso ben 7 su 10 fanno scena muta.

«Sono 55 – secondo quanto riporta dagospia.com – i furbetti (sui 71 aspiranti autisti che si sono presentati) che ora rischiano la denuncia per falso. Cotral, visto il tasso di candidati scorretti (o fraudolenti) ha deciso di annullare il concorso e bandirne uno nuovo, in pubblicazione martedì prossimo. E quindi procedere per vie legali».



«Sono amareggiata – dice Amalia Colaceci, presidente Cotral -. Pensavano che non ce ne saremmo accorti, si vede che in questi anni non hanno seguito il nostro lavoro sulla trasparenza».

Tutto comincia durante il lockdown, quando – si legge ancora su dagospia.com – «l’azienda dei trasporti fa uscire un bando per la ricerca di 100 nuovi autisti, personale in più che in tempi di Covid serve ad aumentare il numero di bus in strada e, quindi, dare modo ai passeggeri di viaggiare rispettando il distanziamento. Il bando è per titoli e si chiude il 16 luglio. Tutto tracciato e trasparente anche se, causa emergenza, si procede a ritmo spedito. Così il 27 luglio la commissione convoca i candidati divisi in quattro tranche di 100 aspiranti autisti.



E chi, allegando l’attestato della scuola di lingua, dichiara di parlare a livello avanzato l’inglese, si presenta forte di un punteggio più alto e quindi con più chance di vincere l’ assunzione in Cotral. Durante i colloqui, però, emerge che la gran parte dei candidati non è in grado né di sostenere una conversazione elementare in inglese né di indicare dove abbia conseguito la certificazione della lingua. Alle domande di uno dei commissari, un dipendente madrelingua inglese inserito appositamente da Cotral, in pochissimi rispondono. E molti, alla richiesta di chiarimenti, dicono di non ricordare il nome o il comune della scuola presso cui hanno sostenuto l’ esame. In più, otto attestati su 10 presentano caratteristiche sospette visto che risultano rilasciati (soprattutto da istituti in provincia di Napoli e Avellino non presenti nel database Miur) proprio in coincidenza con l’uscita del bando della Regione. A due candidati di Rieti che dichiarano di aver conseguito lo scorso giugno il diploma livello B2 (intermedio avanzato: più due nel punteggio) all’Istituto Monnet di Monteforte Irpino (Av), viene chiesto perché si siano recati fino in Campania per imparare l’ inglese: «Perché lì c’ è la mia fidanzata», la risposta laconica. Che ci fosse qualcosa di strano Cotral lo aveva intuito il 23 luglio: in azienda era giunta una mail per segnalare che «molti hanno acquistato l’attestato per il concorso».



«Si rimane abbastanza perplessi rispetto ai particolari stampa che stanno emergendo in merito al concorso, indetto dalla Cotral Spa, per la ricerca di 100 nuovi autisti da assumere nel proprio organico. Il bando di selezione sarebbe stato annullato dalla azienda regionale a causa di presunte illiceità in merito alle attestazioni e alle dichiarazioni relative alla conoscenza della lingua inglese da parte di alcuni candidati. Siamo di fronte a una vicenda perlomeno poco chiara, in perfetto stile Cotral, che necessita di chiarezza e trasparenza amministrativa, ma che al contempo fa sorgere alcune domande sull’operato della azienda.

Presenterò una interrogazione all’attenzione del presidente Zingaretti, esercitando la funzione di sindacato ispettivo rispetto alle evidenti anomalie espresse da numerosi cittadini». Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.

In particolare, sottolinea Palozzi, «chiediamo al governatore del Lazio e al presidente della Cotral Spa, Amalia Colaceci: su quali reali motivazioni si è deciso di annullare il bando di selezione, invece di attingere, scorrendo la graduatoria che si è composta in via provvisoria? Perchè tanta inflessibilità quando la conoscenza della lingua inglese non risulterebbe nemmeno tra i requisiti vincolanti del concorso per autisti?

L’annullamento, nei fatti, rischia di ledere i diritti di quei candidati che hanno rispettato regole e procedura del concorso.

Da Cotral e Regione Lazio servono risposte chiare e adeguate, a maggior ragione in un momento di forte crisi occupazionale come quello generato dall’emergenza sanitaria».