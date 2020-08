Coronavirus, in Italia impennata di contagi: 552 nuovi casi e 3 decessi nelle ultime 24 ore

I contagi da coronavirus in Italia salgono ancora: nelle ultime 24 ore sono stati 552, rispetto ai 402 di ieri, per un totale di 249.756. Tre i decessi (ieri erano stati 6) per un totale di 35.190 da inizio pandemia. Crescono anche i pazienti in terapia intensiva, +17 rispetto a giovedì.

In tutte le regioni si sono registrati nuovi casi. I più alti numeri di nuovi contagi nelle ultime 24 ore si sono verificati in Veneto (183), Lombardia (69), Emilia-Romagna (54), Abruzzo (39) e Piemonte (37). I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono 59.196, oltre cinquecento più di ieri.