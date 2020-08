Campidoglio, nuovi appuntamenti per ROMARAMA, l’arte che muove la città

Al via una nuova settimana di appuntamenti di Romarama, il programma promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale che con il racconto, attraverso un unico canale, consente di scoprire eventi e attività dall’estate all’inverno nella Capitale. Questi alcuni degli appuntamenti fino al 9 agosto , mentre sul sito www.romarama.it il dettaglio delle iniziative e sul canale social @culturaaroma aggiornamenti quotidiani.

Prende il via al Teatro del Lido di Ostia venerdì 7 agosto la manifestazione QuinteScienza, a cura dell’Ass. Cult. Affabulazione, un percorso di approfondimento sulla scienza, la sua storia e i suoi protagonisti. Tra le iniziative, lo spettacolo Il Principio dell’Incertezza ( 7 agosto ) e le lezioni interattive Pandemie ( 8 agosto ) e Hypervision ( 9 agosto ). Nel IV Municipio per la manifestazione Summer Tales – Roma non esiste, realizzata da PAV, il campo sportivo di via Luigi Speroni sarà trasformato temporaneamente in un insediamento abitativo mobile e in una piazza aperta dove un gruppo di artisti, performer, danzatori, urbanisti, architetti e ricercatori, guidati dal collettivo DOM-, daranno vita ad una riflessione sullo spazio pubblico e la rigenerazione degli spazi urbani attraverso incontri, attività estemporanee, momenti di ascolto con la cittadinanza. Ed ancora, tra i progetti vincitori dei bandi EUREKA!ROMA 2020-2021-2022 ed ESTATE ROMANA 2020-2021-2022, la manifestazione AltraVisione all’insegna del cinema, a cura di Luci e Ombre. Dopo la preview di lancio, questa settimana entrerà nel vivo, nell’area esterna del Teatro India, la programmazione del festival con capolavori della storia del cinema, pellicole indipendenti internazionali e le sonorizzazioni live accompagnate dagli incontri con autori ed esperti di cinema. Dedicata alle recenti stagioni cinematografiche è la manifestazione Arena Garbatella a cura di Olivud srl che entra nel vivo da questa settimana nella storica location di piazza Benedetto Brin. Al CineVillage Parco Talenti, organizzato da Agis Lazio, oltre alle proiezioni settimanali, arriveranno, nella serata speciale di venerdì 7 agosto , Enrico Vanzina ed Enrico Montesano per presentare al pubblico il film cult Febbre da cavallo. Ed ancora, chiusura all’insegna del grande jazz per la manifestazione I Concerti nel Parco a Villa Osio, dove l unedì 3 agosto andrà in onda il concerto finale Confirmation. Omaggio a Charlie Parker 1920 – 2020 con il Quintetto Cafiso.

Continuano anche questa settimana le serate di Romarama in compagnia di alcune importanti manifestazioni cittadine. A Villa Borghese, nello spazio all’aperto della Casa del Cinema si potrà scegliere l’ampia offerta cinematografica che, per Caleidoscopio, proporrà nel suo Teatro all’aperto Ettore Scola gli ultimi giorni dell’Asian Film Festival, una serata di cinema colombiano e la partenza delle rassegne dedicate ai film d’opera e a Jacques Tati. Nelle vicinanze, al Silvano Toti Globe Theatre comincerà, invece, la rappresentazione del Sogno di una notte di mezza estate, da anni appuntamento fisso dell’agosto shakespeariano proposto dal teatro diretto da Gigi Proietti. L’Opera e la musica lirica continueranno ad impreziosire ancora l’area del Circo Massimo con il prosieguo della stagione estiva del Teatro dell’Opera che, questa settimana, insieme alle repliche degli spettacoli già in cartellone porterà sul palco l’Omaggio a Roma dei due lirici russi Anna Netrebko e Yusif Eyvazov. Continueranno inoltre le aperture di Circo Maximo Experience, l’esperienza in realtà aumentata e virtuale, in programma fino al 13 agosto . Così come proseguono le passeggiate guidate in orario serale nell’area archeologica dei Fori Imperiali ( giovedì, venerdì e sabato dalle 19.00 alle 22.30 ) che a partire dai sotterranei di Palazzo Valentini – dove è visibile un filmato sulla Colonna Traiana a cura di Piero Angela – giungono fino al Foro di Cesare.

Alla Cavea dell’Auditorium del Parco della Musica saranno protagonisti Daniele Silvestri, Enzo Avitabile, l’Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna, oltre all’omaggio a Mozart del Coro e dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e l’appuntamento con La Notte del Caffè, in compagnia di Nando Citarella & Tamburi del Vesuvio, Stefano Saletti & Banda Ikona, Pejman Tadayon Sufi Ensemble. A Villa Osio, invece, per Casa del Jazz Reloaded, gli appuntamenti con Julian Oliver Mazzariello Trio, Roberto Gatto Quartet, Giovanni Tommaso “Bassoprofilo”. Per appuntamenti di musica sempre più variegata, da quella popolare alla folk, dalla classica al jazz.

Musei Civici e spazi espositivi godibili nel mese di agosto con un’offerta ampia e diversificata. Questa settimana si potrà scegliere il Macro e le 55 opere della mostra Museo per l’Immaginazione Preventiva – EDITORIALE e il Mattatoio di Testaccio con la mostra di Andrea Galvani La sottigliezza delle cose elevate a cura di Angel Moya Garcia e ammirare la video-installazione Thirst dell’artista Voldemārs Johansons, un’esperienza immersiva di un mare in tempesta che è al contempo una contemplazione della potenza della natura ma anche del rischio di cui è portatrice. Ampia la scelta di mostre nei Musei Civici con Il tempo di Caravaggio. Capolavori della collezione di Roberto Longhi ai Musei Capitolini o Per gioco, la collezione dei giocattoli antichi della Sovrintendenza Capitolina, al Museo di Roma a Palazzo Braschi. Fotografie, video, poetry-concept e video-reading inviati dagli artisti che hanno partecipato al contest #DomaniInArte saranno esposti, infine, alla Galleria di Arte Moderna di via Francesco Crispi. Continuano inoltre gli itinerari nella città con Roma DiversaMente: i luoghi dell’incontro e dell’accoglienza ( 9 agosto – appuntamento ai Musei Capitolini) e i nuovi appuntamenti di aMICi, l’iniziativa dedicata ai possessori della MIC card, con le visite al Museo dell’Ara Pacis ( 5 agosto ) e ai Musei Capitolini ( 6 agosto ).