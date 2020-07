MONTEROTONDO, ITALIA NOSTRA LAZIO: “ABBATTIMENTI ALBERI INDISCRIMINATI”

“La continua strage delle alberature urbane nel Lazio, che degrada il paesaggio, aumenta i livelli di inquinamento e peggiora la vivibilita’ delle citta’”. E’quanto rileva Italia Nostra in una nota.

“Gli abbattimenti – si legge – vengono spesso giustificati con ragioni di sicurezza, non di rado esagerata, ma dove c’e’ e’ per lo piu’ dovuta alla mancanza di manutenzione o alle potature ‘estreme’ effettuate da ditte incompetenti.

L’amministrazione di Monterotondo sembra ora voler primeggiare in questo tipo di barbarie urbanistica. La citta’ non ha, a quanto pare, un Regolamento del Verde da rispettare, e negli ultimi tempi, dopo aver abbattuto diversi alberi monumentali, anche nello storico Giardino del Cigno, ha assegnato un appalto per la realizzazione di marciapiedi e il rifacimento stradale che prevede l’abbattimento dell’intera alberatura di via Serrecchia, che e’ parte integrante dell’assetto storico del centro storico. La motivazione, riportata nella relazione sul progetto, parla di ‘sostituzione degli alberi con altri di dimensioni inferiori, coerenti con la larghezza della strada’ Si propone di sostituirle con degli oleandri (che sono arbusti). Come se ci fosse un rapporto fisso da rispettare per legge tra altezza degli alberi e larghezza della strada”.

(foto d’archivio)