“Non voglio entrare in una vecchia diatriba politica e troverei utile in questo momento che se la politica politicante deve contrapporsi su qualcosa faccia a meno di farlo su un problema che riguarda tutti come questa epidemia. Contrapporsi e litigare su questo non è tanto responsabile”. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24 Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano.