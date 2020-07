Due tragici incidenti nelle ultime ore tra Roma e litorale: tre morti e un ferito nelle ultime

Strade insanguinate nelle ultime ore: il primo incidente mortale si è verificato la scorsa notte in via Tiburtina a Roma, all’altezza del civico 1331, alle 2.30 circa.



Lo scontro è avvenuto tra un mezzo pesante Iveco condotto da un uomo italiano di 55 anni e una Lancia Y condotta da un uomo italiano di 58 anni, che è morto sul posto.



La salma è stata portata al Policlinico di Tor Vergata. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che sia stato uno scontro frontale.



Il conducente del mezzo pesante è stato trasportato presso l’ospedale San Giovanni in codice Giallo. Sul posto la Polizia locale del Gruppo Casilino.



Due morti e un ferito, invece, per un incidente sulla via Aurelia, in località Palidoro, nel comune di Fiumicino avvenuto l’altro giorno. Sono rimaste coinvolte tre auto.