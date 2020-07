Il totale dei positivi (14.709) registra un incremento di 208 casi nelle ultime 24 ore (ieri erano 192). Di questi, 111 casi sono in Lombardia, 38 in Emilia Romagna, 27 in Campania e 19 nel Lazio. Sotto i dieci casi le altre regioni italiane di cui 10 ferme a contagio zero. Le vittime, in totale, sono 34.869, con 8 decessi in un giorno (ieri 7). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano diffusi dal ministero della Salute.