Assembramenti a Napoli dopo la finale di Coppa Italia, Salvini: «Dov’era De Luca?»

Erano più di cinquemila le persone che si sono raccolte in Piazza Trieste e Trento a Napoli per festeggiare la vittoria della Coppa Italia attorno alla Fontana del Carciofo luogo tradizionale delle feste azzurre. I giovani si sono subito lanciati nell’acqua della fontana, cantando cori per Mertens, Insigne e contro la Juventus. Mentre tutta Napoli ieri festeggiava, in molti hanno criticato gli assembramenti dei tifosi.



“Mi domando dov’era il Signor De Luca, quello che voleva usare il bazooka. Siccome hanno rotto le scatole a me per la distanza e la mascherina, qui c’erano molte migliaia di persone. Son contento per loro, ed è un bel segno per Napoli, ma non possono condannare Salvini. Io lascerei più libertà”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Mattino Cinque, commentando le immagini dei festeggiamenti dei tifosi napoletano dopo la vittoria della Coppa Italia.

Tra gli altri Ranieri Guerra, vicedirettore generale delle iniziative strategiche dell’Oms, a criticare gli assembramenti definendoli roba da “sciagurati”. “Il problema è tutto lì, in questo momento non ce lo possiamo permettere – spiega Guerra. Per fortuna è accaduto in Campania, dove sono state prese misure di controllo molto rigide e l’incidenza del virus è stata minore che in altre zone. Pero’ vi ricordo ancora quanto ha contato la famosa partita dell’Atalanta all’inizio dell’epidemia in Lombardia per l’impatto che c’è stato. Non vorrei che riprendessimo proprio nel momento in cui il Comitato tecnico scientifico ha cercato di accogliere le proposte della Federcalcio per non limitare al massimo, come invece sarebbe suggerito da scienza e coscienza medica, tutto quello che è l’indotto del calcio nel nostro Paese”.