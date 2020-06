Roma, 14enne investito. Parla l’indagato: “Forse correvo troppo”

“Forse correvo troppo, non li ho visti, ho cercato di evitarli ma non ci sono riuscito”. Lo ha detto, nel corso dell’interrogatorio davanti al gip di Roma, Federico Costantino, il giovane di 22 anni che la sera dell’8 giugno scorso ha investito e ucciso un 14enne in via Cilea, in zona Infernetto, nella Capitale. Nel corso dell’interrogatorio di convalida, il giovane ha negato di essere un consumatore di droghe (e’ risultato positivo al test tossicologico).

“Non faccio uso di droga e non stavo guardando il cellulare – ha aggiunto l’indagato -. Non ho visto quel gruppo di ragazzini e me li sono trovati davanti all’ultimo momento”. Per Costantino, il pm Andrea Cusani ha chiesto la convalida dell’arresto e la misura dei domiciliari. Il gip si e’ riservato di decidere al termine dell’atto istruttorio.