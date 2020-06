Lazio Film Production Lab 2020, nuovi professionisti nel settore dell’audiovisivo

Si avvia alla conclusione Lazio Film Production Lab 2020, il secondo laboratorio sperimentale di Regione Lazio, Lazio Innova, Istituto Luce-Cinecittà e Human Touch Media.

Il Lab ha permesso a 5 professionisti del settore audiovisivo durante 12 settimane nei laboratori degli Studi di Cinecittà e nello Spazio Attivo a Zagarolo di partecipare ad un percorso formativo su tecniche di analisi delle scene filmate, percorso funzionale alle lavorazioni di restauro di scansioni ad alta risoluzione per la colorizzazione di repertori filmati su pellicola, per l’industria dell’audiovisivo e degli effetti speciali.

Due Lazio Film Production Lab, 2019 & 2020 per un totale di 5 mesi di sessioni teorico-pratiche, anche in modalità da remoto a seguito dell’emergenza Covid-19, è stato effettuato su materiale di proprietà dell’Istituto Luce Cinecittà. Il documentario “Ritmi di Stazione” di Corrado D’Errico, prodotto dall’Istituto Luce nel 1933 è stato scelto per le lavorazioni di colorizzazione digitale. Un filmato di grandissimo valore artistico e storico che, una volta colorizzato, è destinato a far parte dei contenuti presenti nel nuovo MIAC – il Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema a Cinecittà.

“Uno degli obiettivi di Lazio Innova – ha sottolineato il suo Presidente Nicola Tasco – è la valorizzazione delle imprese laziali che operano nel comparto audiovisivo. Insieme con alcune delle principali eccellenze presenti sul territorio, come l’Istituto Luce Cinecittà e Human Touch Media, abbiamo individuato l’esistenza di un bisogno emergente di nuove competenze e di nuove tecnologie. Per questo motivo abbiamo pensato di dare il via ad un laboratorio per professionisti dell’audiovisivo, con l’obiettivo di creare un gruppo che si candida a diventare un punto di riferimento a livello internazionale nella filiera della post-produzione cinematografica e televisiva”.

‘’Quello del Lab – dichiara Enrico Bufalini, Direttore Archivio storico, Cinema e Documentaristica di Luce-Cinecittà – è un progetto di rara efficacia e aderenza con il lavoro e la mission quotidiana della nostra Società. Coinvolge diversi ambiti della filiera audiovisiva, in specie due che molto ci stanno a cuore: l’immenso patrimonio dell’Archivio storico Luce – un bene culturale di storia, cinema e memoria unico al mondo – e l’innovazione tecnica e tecnologica. Il Lab ci dà un esempio di come un bene che ha decenni di storia possa essere rivitalizzato e reso attualissimo, se lo si accompagna con l’innovazione. Che i nostri filmati siano messi a disposizione di una vasta rete di spettatori – soprattutto i più giovani – è per noi un obiettivo costante. Che ciò avvenga attraverso la formazione di professionisti giovani, è una grande soddisfazione. E che questo crei possibilità lavorative e formative è un ideale, e un auspicio per tutta la filiera dell’Audiovisivo, che nella Regione, a Roma, a Cinecittà, come sappiamo trova una forza e competenze di livello europeo. Il Lab è un modo concreto e creativo di valorizzarle’’.

Ai professionisti che hanno terminato il Lazio Film Production Lab 2020 è stato proposto da Istituto Luce di farli partecipare alla colorizzazione digitale e restauro di un filmato unico al mondo commissionato dal Luce a Human Touch Media: l’adunata oceanica del 10 giugno 1940 a Piazza Venezia quando Benito Mussolini annunciò dal balcone l’entrata in guerra dell’Italia. Questo filmato di repertorio, colorizzato e restaurato, sarà presentato al pubblico italiano, in una sede e data di prossimo annuncio.

Questa esperienza ha permesso ai partecipanti di Lazio Film Production Lab 2020 di consolidare il percorso di apprendimento iniziato nel 2019 e avranno inoltre l’opportunità di prendere parte nello Spazio Attivo LOIC di Zagarolo ad un percorso finalizzato all’acquisizione di capacità imprenditoriali e gestionali, qualora vogliano avviare una propria startup di servizi nel settore.

Le persone interessate ad incontrare martedì 9 giugno alle ore 18 – in modalità webinar – i protagonisti del Production Lab 2020 possono registrarsi gratuitamente sul sito www.lazioinnova.it/eventi/e/lazio-film-production-lab-un-viaggio-da-professionisti-nel-mondo-dellaudiovisivo