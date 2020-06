IZS LAZIO-TOSCANA AVVIA ANALISI TEST SIEROLOGICI PER PRIVATI

Da venerdi’ 5 giugno l’Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana attiva il servizio di prelievo per l’esecuzione di analisi per la rilevazione della presenza del COVID-19 anche per i privati cittadini. Tre volte a settimana, con prenotazione dalla home page dell’istituto (http://www.izslt.it/prenotazioni-test-sierologici-covid19/) al costo fissato dalla Regione Lazio di 15,23 euro. Al momento della prenotazione si potra’ scegliere il giorno e la fascia oraria e non sara’ necessaria la prescrizione del medico di medicina generale.

“Dall’inizio dell’emergenza – dichiara Ugo della Marta direttore generale dell’Ente – facciamo parte della rete dei laboratori a supporto del SSR. Abbiamo esteso il servizio di test sierologici anche ai privati cittadini dopo aver organizzato i prelievi per i familiari e i congiunti dei nostri dipendenti e una convenzione con la FNOVI come laboratorio di riferimento per i veterinari dell’ordine di Roma e provincia”.