“Il decreto legge vigente prevede dal 3 giugno la ripresa degli spostamenti infraregionali. Al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti. Monitoreremo ancora nelle prossime ore l’andamento della curva”. Lo ha dichiarato il ministro Roberto Speranza, al termine della riunione di Conte con i capi delegazione.



Per riaprire i confini non sarà necessario un altro provvedimento, basterà applicare il decreto legge del 16 maggio: “A decorrere dal 3 giugno 2020 gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”.



Il presidente della Sardegna, Christian Solinas, non arretra sul progetto di chiedere un certificato di non positività a tutti coloro che si imbarcano per l’Isola. Dal lato opposto, invece, la governatrice della Calabria, Jole Santelli, è favorevole a riaprire i confini della sua regione: “Non sono preoccupata dell’arrivo dei turisti lombardi. Anzi, chiedo loro di venire da noi: fare una vacanza qui significa poi tornarci sempre”.

Santelli chiede però al governo alcune precauzioni: “Chiudere in zona rossa eventuali nuovi focolai e fare controlli in partenza”. Dello stesso avviso anche il collega della Liguria, Giovanni Toti: “Riapriamo i confini di tutta Italia, anche Liguria, Lombardia e Piemonte, triangolo strategico per tutto il Paese”. Non usa giri di parole il governatore della Campania, Vincenzo De Luca: “È del tutto ragionevole che un territorio con un altissimo numero di contagiati debba avere delle limitazioni alla mobilità”.