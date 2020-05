PD LAZIO: “RAGGI SI PAGA PROPAGANDA E LASCIA CITTADINI SENZA BUONI SPESA”

“La sindaca Raggi si fa propaganda coi soldi dei romani. Centinaia di migliaia di euro, con affidamenti diretti, per farsi un giornale personale da distribuire gratuitamente in citta’ e spot a pioggia su social radio e tv.

Tutto pagato dai cittadini romani. La cosa piu’ incredibile e’ che il tutto e’ stato pianificato e deciso ad aprile, in piena emergenza Coronavirus, quando un cittadino qualsiasi si aspetta che tutte le energie dell’amministrazione siano impegnate per dare una mano ai piu’ bisognosi e al tessuto economico della citta’. Ora e’ piu’ chiaro il motivo per cui decine di migliaia di famiglie a Roma stiano aspettando ancora i buoni spesa e le attivita’ commerciali non sanno ancora se potranno usufruire dell’allargamento delle occupazioni di suolo pubblico. La propaganda della Raggi, che pensa addirittura di ricandidarsi alla guida di Roma, e’ l’unica priorita’ dell’attuale amministrazione capitolina, viene prima dei cittadini, prima del tessuto sociale, prima di ogni cosa”. Lo dichiara in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi.