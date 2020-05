La Fase 2 dell’emergenza “è andata bene nel Lazio, è bene in Emilia Romagna e Veneto. È andata bene in Toscana, Sicilia, Basilicata, Puglia, Campania. Le aperture interregionali del 3 giugno dipenderanno dai dati in arrivo”. A dirlo è il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, intervenendo a “Di Martedì” su La7. “Prima del 3 giugno è prevista una valutazione dei dati del monitoraggio che farà il ministro Roberto Speranza. Ma se l’Italia il 3 giugno sarà tutta a basso rischio, si rimette in cammino. L’idea è quella di riaprire anche le frontiere, ma sempre con grande cautela. Valuteremo tra giovedì e venerdì”.