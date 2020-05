SCUOLA, IL COMITATO SCIENTIFICO INCONTRA MINISTERO E SINDACATI

Dall’incontro tra comitato tecnico scientifico e rappresentati del Ministero dell’Istruzione e dei sindacati rappresentativi della scuola sono emersi importanti spunti: la delegazione ANIEF ha illustrato il documento predisposto con le risposte alle domande poste dagli esperti e ha ricordato come servano 9 miliardi per modificare il rapporto alunni-personale docente/Ata alla luce del distanziamento sociale da mantenere di almeno 2 alunni per metro quadro, reclutare nuovo personale e recuperare i plessi dismessi. No a didattica alternata a quella in presenza o alla riduzione a 45 minuti delle lezioni. Niente saluto nell’ultimo giorno di scuola.

Per Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “bisogna chiedere al Governo di trovare le risorse per garantire la ripresa a settembre delle lezioni con una diversa gestione degli organici:

dalle classi pollaio al distanziamento per classe, con migliaia di insegnanti e collaboratori scolastici in piu’ nelle sedi abbandonate in questi ultimi 15 anni per via del dimensionamento selvaggio dettato dalla politica dei tagli. Quando eravamo a corto di posti letto negli ospedali, abbiamo aperto ospedali da campo e semplificato le procedure di reclutamento con un piano straordinario, di certo, non abbiamo pensato di non curare i malati. Cosi’ do

Ecco le domande poste dal compitato tecnico scientifico: Come i sindacati vedono il prossimo anno scolastico? Quali sono le loro proposte data l’esperienza di questo periodo? Come ripartire in sicurezza? Come inquadrare gli aspetti di sicurezza sul lavoro?

Secondo il documento presentato da Gian Mauro Nonnis, vicepresidente nazionale Anief, per rispondere, il sindacato si rifa’ alle bozze dei protocolli presentati dal M.I., contenente 13 punti tra i quali spiccano: “Informazione da parte di D.S. sugli obblighi e sugli impegni rivolti a tutto il personale, alle famiglie e agli studenti, Modalita’ di ingresso ed uscita dai locali scolastici con specifici protocolli interni affidati anche al confronto con le parti sindacali; Percorsi di mobilita’ all’interno dell’istituto scolastico; Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature; Obbligo dei D.P.I. all’interno dei locali scolastici; Organizzazione delle attivita’ del personale; Valutazione dello stress e supporto psicologico; Protocolli sanitari per la gestione di persone sintomatiche; Nomina del Medico Competente e sorveglianza sanitaria; Costituzione di una commissione per il monitoraggio dell’applicazione dei protocolli”.

Gian Mauro Nonnis, individuato quale capo delegazione di cui erano membri anche Vito Lo Scrudato e Cristina Dal Pino, ha fatto presente che, “senza un dato oggettivo da parte della amministrazione sulle misure di distanziamento fisico minimo e di regole certe che renda minimo il margine per le interpretazioni e le cedevolezze, tutto l’impianto di programmazione di cui al protocollo potrebbe andare in crisi”.bbiamo dare nella scuola, piu’ posti, piu’ classi, piu’ personale e piu’ sicurezza. La spesa di oggi sara’ l’investimento di domani anche in termini di risultati di apprendimento”.