Coronavirus, oggi nel Lazio 16 casi e 4 morti

“Oggi registriamo un dato di 16 casi positivi nelle ultime 24 ore e un trend allo 0,2%”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. D’Amato precisa che “nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 4, mentre continuano a crescere i guariti (27 unità nelle ultime 24 ore), che sono arrivati a 3.401 totali”. Dai dati forniti nel bollettino si evince che i nuovi positivi registrati a Roma nelle ultime 24 ore sono 9 sui 16 complessivi della Regione.

D’Amato spiega, inoltre, che dall’inizio dell’epidemia a oggi nel Lazio “sono stati circa 236mila” i tamponi eseguiti. E “proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine”, aggiungel’assessore, precisando che “l’obiettivo e’ testare, tracciare e trattare”. Di seguito la situazione nelle Asl della Regione. Asl Roma 1: 7 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 88 anni, 24 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;Asl Roma 2: non si registrano nuovi casi positivi, 4 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl Roma 3: 2 nuovi casi positivi, 16 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl Roma 4: non si registrano nuovi casi positivi

Asl Roma 5: 1 nuovo caso positivo, 9 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl Roma 6: 1 nuovo caso positivo, 33 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl di Latina: 4 nuovi casi positivi. Zero decessi, 7 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl di Frosinone: non si registrano nuovi casi positivi. Zero decessi, 9 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl di Viterbo: non si registrano nuovi casi positivi. Zero decessi, 13 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl di Rieti: 1 nuovo caso positivo. Zero decessi, 3 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.