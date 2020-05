Campidoglio, #laculturaincasa su web e social e non solo

Roma Capitale della cultura, aderisce alla campagna #iorestoacasa e raccoglie le attività culturali web e social con il programma #laculturaincasa. Sono tantissimi gli appuntamenti, gli approfondimenti e i video che le istituzioni culturali di Roma Capitale mettono a disposizione online per tutti, per tutta Italia, in questo periodo. Questi alcuni dei contenuti digital disponibili per la settimana fino al 31 maggio. Il canale social @culturaaroma darà aggiornamenti quotidiani con hashtag #laculturaincasa e #laculturaincasaKIDS con le iniziative dedicate a bambini e ragazzi. Hanno aderito al programma #laculturaincasa alcune tra le Accademie e Istituti di Cultura Internazionali presenti in città, come l‘Accademia di Romania, il Forum Austriaco di Cultura, l’Accademia Reale di Spagna, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, l’Accademia d’Ungheria di Roma, l’Accademia Belgica e l’Organizzazione Internazionale italo-latino-americana IILA, ma anche l’Instituto Cervantes di Roma, l’Accademia Roma Villa Massimo, l’Istituto Francese Saint Louis ed anche l’Istituto Giapponese di Cultura. Gli eventi e i contenuti digitali delle Accademie e Istituti si possono seguire con hashtag #laculturaincasa.

MUSEI CIVICI. Comincia lunedì 25 maggio una nuova rubrica settimanale dei Musei Capitolini. Seguendo gli hashtag #cineCampidoglio e #setCampidoglio potremo scoprire tutte le occasioni in cui il colle Capitolino è stato set di opere cinematografiche, artistiche e letterarie. Il primo appuntamento sarà con Eva, la protagonista della prima stagione di #SkamItalia, serie tv amatissima dai ragazzi. In agenda martedì 26, dalle 16.30 per il ciclo di incontri I martedì da Traiano ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, videoconferenza in diretta ZOOM intitolata Architettura dei complessi termali e rituale del bagno presso i Romani a cura di Stefania Fogagnolo. Per #ilmuseoincasa martedì 26 alle 15.00 un'altra pillola audio di Radio Canonica dal titolo L'estate che morì il re. Il progetto è promosso dal Museo Pietro Canonica per ripercorrere insieme la vita dell'artista piemontese. Continua per #ilmuseoincasa la rubrica Album di famiglia per conoscere la storia del Museo Napoleonico e della famiglia Bonaparte, da sempre legata a Roma e fortemente radicata nel tessuto storico della città. Nella terza puntata, martedì 26, si parlerà di Madame Mère. Mercoledì 27 maggio torna il racconto a puntate #conNoilungoleMura, dedicato alla riscoperta delle Mura Aureliane attraverso brevi video diffusi sulla pagina Facebook del Museo delle Mura, con un altro appuntamento su Porta Pinciana. Giovedì 28 maggio è la volta di due nuovi progetti della rubrica #ilmuseoincasa che raccontano l'Ara Pacis Augustae – uno dei monumenti più importanti e meglio conservati della Roma del primo impero – e il Casino Nobile di Villa Torlonia con gli occhi di un uomo dell'Ottocento. Prosegue anche la rubrica proposta dai Musei Capitolini Roma e gli altri. Voci di popoli, venerdì 29 maggio. Questa puntata racconta le dediche di palmireni alle divinità solari come testimonianza di culti stranieri e di comunità straniere a Roma. L'appuntamento con gli astronomi del Planetario di Roma e le due web-series da loro curate prevede per mercoledì 27 La Scienza delle Stelle nella Città Eterna (per "Astri in Comune") e venerdì 29 maggio Lira, Cigno e Aquila (per "Il Cielo dal balcone"). Inoltre, la prossima rubrica sulla pagina Facebook del Museo di Zoologia parlerà di Ecosistemi e biodiversità animale in tre appuntamenti: lunedì 25 Bee happy, dedicato alle api; mercoledì 27 Bonellia dalle mille sorprese e venerdì 29 Il ratto talpa della Somalia. La settimana digital rinnova l'offerta sui social @ museiincomuneroma.it e @SovrintendenzaCapitolina con nuovi appuntamenti che, ai consueti percorsi tematici sulle opere e mostre dei Musei in Comune, aggiungono itinerari e storie alla scoperta dei monumenti cittadini, grazie alla guida degli storici dell'arte e degli archeologi.

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE di ROMA. Sempre più appuntamenti online e nuovi servizi digitali. L'offerta in rete delle Biblioteche continua a rafforzarsi, mentre riaprono al pubblico martedì 26 le prime 12 sedi. Tra i nuovi strumenti digitali a disposizione degli utenti c'è BiblioSkype: chiama la biblioteca, sportello digitale che offre dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00, supporto al pubblico da remoto e che, in questa fase, si affianca ai canali tradizionali, anche per fornire indicazioni sulle riaperture (orari, modalità di accesso, servizi disponibili, sedi interessate, ecc.). La settimana digital comincia lunedì 25 a partire dalle 18.00 con Letture d'Oriente, a cura del Servizio Intercultura e in collaborazione con la Biblioteca Mandela. Nel quinto incontro si viaggia in Giappone con la casa editrice dei Merangoli che introduce due raccolte di haiku, una forma brevissima di poesia di solo tre versi nata in Giappone nel XVII secolo: Sulle note del vento di Maruyama Daizen (2018) e Solo la luna in silenzio di Natsume Sōseki (2019). Il curatore e traduttore Diego Martina ne legge alcuni tra i più interessanti spiegandone il significato. I video sono visibili sulla pagina Facebook di Roma multietnica, della Biblioteca Mandela e di Biblioteche di Roma. Sempre lunedì la Biblioteca Valle Aurelia propone sulla propria pagina Fb il secondo appuntamento di #annuncidelnostropresente, le pillole letterarie di Giuseppe Manfridi. Il romanziere, drammaturgo e attore scova nei grandi classici della letteratura mondiale spunti e suggestioni per riflettere sul tempo particolarissimo che stiamo vivendo. Questa settimana la paradigmatica storia del dottor Semmelweis, raccontata da Celine, ci porta lungo i progressi della scienza medica, frutto del lavoro in laboratorio, ma anche della pratica clinica, ambiti spesso, anche in queste settimane, non del tutto conciliati. La Biblioteca Casa delle Letterature presenta invece una nuova rubrica #scrittoridimaggio, tutti i giorni alle 11.00 per rendere omaggio ai protagonisti della grande letteratura contemporanea nati nel mese. Immancabile mercoledì 27 https://www.facebook.com/pg/romamultietnica.it) sono con Monica che racconta la fiabastrocca di sua invenzione dal titolo Regina Formi e Re Calabro e con Marino Sinibaldi, direttore di Radio3Rai che recita Il governo che piace a me di Gianni Rodari. Spazio anche all'illustrazione e al fumetto con la mostra virtuale PAREPOP, presentata sula pagina Fb della Biblioteca Mameli, che raccoglie una selezione di opere dell'artista romano Marco Petrella. La galleria di immagini è divisa in percorsi tematici che tracciano un filo narrativo inedito tra musica e letteratura: dai ritratti di scrittori e musicisti alle recensioni illustrate di libri e dischi, dalle copertine di saggi e romanzi alle tavole 'in quarantena' recentemente disegnate dall'artista romano. Giovedì 28 torna a incontrarsi online con VirtualMenteFuoriLègge il Circolo di lettori della Biblioteca Pasolini per scambiarsi commenti e suggerimenti letterari riferiti al libro scelto per il mese: Il vecchio che leggeva romanzi d'amore di Luis Sepulveda. Dedicata ai più piccoli è infine l'iniziativa, in programma sempre giovedì della Biblioteca Villa Leopardi #aspassoconRodari, laboratorio ispirato dal libro La passeggiata di un distratto di Gianni Rodari (Emme Edizioni, 2009). I bambini racconteranno la loro prima passeggiata dopo il lungo periodo di quarantena attraverso disegni e racconti. Con Federica Bicchieraro e Federica Reale, in collaborazione con Cooperativa sociale integrata onlus "il Carosello".

PALAZZO delle ESPOSIZIONI. Le sale del Palazzo sono di nuovo accessibili per visitare le mostre interrotte a seguito del lockdown: Jim Dine, Gabriele Basilico-Metropoli e Condizione Assange. Le rassegne sono state prorogate per dare la possibilità di goderne a un pubblico più ampio possibile e recuperare in parte i giorni in cui non è stata possibile la visita. La grande antologica su Jim Dine, realizzata con la collaborazione dell'artista e curata da Daniela Lancioni presenta oltre 80 opere, datate dal 1959 al 2018. Nel suo insieme, può dirsi articolata in due parti che rispondono ciascuna a un diverso criterio espositivo. Una prima parte si dispiega nelle sei sale intorno alla Rotonda del Palazzo delle Esposizioni dove le opere sono ordinate secondo un criterio cronologico pensato per lasciare a vista scarti, sorprese e metamorfosi del lavoro di Jim Dine e per non scalfire il senso di orientamento dei visitatori e delle visitatrici. La seconda parte occupa le ultime due grandi sale del percorso espositivo allestite per mano dello stesso artista che le ha trasformate in due ambienti di grande impatto emotivo e visivo. Al secondo piano è allestita Metropoli di Gabriele Basilico a cura di Giovanna Calvenzi e Filippo Maggia. Dedicata a uno dei maggiori protagonisti della fotografia italiana e internazionale, la rassegna è incentrata sul tema della città con oltre 250 opere in diversi formati datate dagli anni Settanta ai Duemila, alcune delle quali esposte per la prima volta. Lo Spazio Fontana ospita Condizione Assange, quaranta ritratti di Miltos Manetas, una mostra che apre per restare chiusa. La mostra, inaugurata l'11 maggio con il Palazzo chiuso, è costituita da una serie di circa quaranta ritratti ad olio di Julian Assange eseguiti da Miltos Manetas tra febbraio e aprile di quest'anno e vuole rappresentare, fra le molte cose dette e fatte in questi ultimi due mesi in tutto il mondo, un particolare, forse paradossale, contributo di riflessione sulla condizione della reclusione, dell'isolamento, dell'impossibilità dell'incontro. La mostra non si può visitare. L'unica modalità per esplorarla rimarranno la sua comunicazione e la documentazione delle sue evoluzioni: dalla preparazione dello spazio fisico predisposto ad ospitarla, all'arrivo delle opere, alle interazioni che la accompagnano a partire dal dialogo tra l'artista e Cesare Pietroiusti, con una narrazione che si riflette su più livelli attraverso i canali social e digitali di Palazzo delle Esposizioni e il profilo creato dall'artista.

MACRO. Museum as playground – Il museo come spazio per il gioco, è il settimo punto del manifesto di Museo per l'Immaginazione Preventiva che si sviluppa da questa settimana sui profili Instagram e Facebook. Questo racconto per opere e immagini, articolato in dieci concetti chiave, è stato avviato per accompagnare la nuova programmazione del museo e prosegue aderendo a #laculturaincasa, ampliando la sua riflessione sulla centralità della visione degli artisti. Grazie all'opera Museum as Bureau of Communication creata da Olaf Nicolai per il MACRO, è ancora possibile inviare la propria cartolina d'artista. Basta indicare il messaggio e il destinatario, sarà poi il museo a scegliere l'immagine dell'opera che lo accompagnerà, facendo da mediatore. (Info per partecipare sul sito del museo https://www.museomacro.it/it/olaf-nicolai-museum-as-bureau-of-communication/. Sul profilo Spotify del museo si può ascoltare una nuova playlist. Qui si trovano anche le prime puntate del bollettino sonoro Dispatch, disponibili anche sul sito www.museomacro.it

TEATRO dell’OPERA. Ancora tre nuovi titoli per la stagione di Teatro Digitale dell’Opera, di cui due prime visioni in assoluto – programmati sul sito e sul canale You Tube ufficiale del Teatro: l’opera La damnation de Faust, il balletto Lo Schiaccianoci e la creazione Waiting for the Sibyl. Tre lavori che rispecchiano l’idea di Roma Opera aperta, un teatro capace di rappresentare il meglio del teatro musicale internazionale di oggi con aperture a grandi produzioni e novità contemporanee, senza dimenticare il repertorio. Martedì 26 e venerdì 29 maggio La damnation de Faust di Hector Berlioz ha aperto la stagione operistica 2017-18 e grazie alla collaborazione con Rai Play sarà possibile ammirare l’allestimento con cui il l’Opera di Roma ha vinto il Premio Abbiati della critica musicale italiana come miglior spettacolo del 2017. Damiano Michieletto firma la regia di una messa in scena in pieno accordo con la direzione musicale di Daniele Gatti, dal taglio cinematografico tra salti temporali e immagini oniriche lontane da attualizzazioni e realismo. Dalle 20.00 di mercoledì 27 , e poi anche sabato 30, sul canale You Tube verrà trasmesso lo spettacolo tradizionale delle feste di fine anno e non solo Lo schiaccianoci, balletto che dal debutto a oggi ha conosciuto diverse versioni. Libretto e struttura si prestano a una libertà di interpretazione che ha ispirato anche il regista e coreografo italiano Giuliano Peparini che con questa sua rilettura contemporanea, dal forte taglio teatrale ha inaugurato la stagione di balletto della stagione 2015-16. L’ultimo appuntamento della settimana è con una novità assoluta Waiting for the Sibyl, commissionata dal Teatro all’artista sudafricano William Kentridge, con piena libertà di ideazione e di scelta. Andata in scena al Teatro Costanzi lo scorso settembre con un lavoro di un altro grande artista moderno, Work in Progress di Alexander Calder, potrà essere visto in streaming sul canale You Tube del Teatro dalle 20.00 di giovedì 28 ed anche domenica 31 . Sul palcoscenico campeggia un grande testo, costruito con collage, proiezioni, dipinti. Sulla scena in cui è rappresentata anche la Sibilla del Paradiso di Dante, nove artisti, tra danzatori e cantanti, realizzano un intenso e poetico lavoro di trentacinque minuti, accompagnato dalla musica registrata di uno dei maggiori pianisti sudafricani, il compositore Kyle Shepherd con gli arrangiamenti vocali di Nhlanhla Mahlangu. Sui profili social del Teatro, oltre a interviste-video ai direttori, registi e interpreti, lunedì 25 sarà possibile riascoltare la Lezione di Opera di Giovanni Bietti per conoscere meglio il capolavoro di Berlioz. Le due puntate della rubrica Opera in pillole saranno invece dedicate a Richard Wagner, mercoledì 27 conosceremo meglio Il Leitmotiv di Wagner, mentre nell’appuntamento di sabato 30 si approfondirà l’influenza di Wagner nell’opera.