Zingaretti: “Caso mascherine? Spero sia fatta giustizia”

Tra milioni e milioni e milioni di mascherine acquistate e per fortuna distribuite al sistema sanitario in quelle ore dalla Protezione civile, il fatto di una fornitura probabilmente a rischio di truffa per la Regione e sulla quale ringrazio gli organi inquirenti che stanno indagando, se ne sta occupando oltre alla Protezione civile l’avvocatura regionale con l’obiettivo che abbiamo sempre dato:

sia fatta giustizia e lotteremo affinche’ anche l’ultimo centesimo torni nella disponibilita’ della nostra Regione”. Lo ha detto il Governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sul caso mascherine.

“C’e’ un piano che e’ stato presentato – ha continuato – Protezione civile e avvocatura si stanno difendendo e ovviamente in ogni passaggio informando le autorita’ competenti perche’ non ci sia nessuna ombra. Il messaggio che voglio dare e’, come anche con le forze di opposizione abbiamo convenuto in consiglio regionale: stiamo lottando per il bene comune e per colpire, se ci sara’ e si rivelera’ tale, chi in un momento di difficolta’ ha tentato di approfittarsi di un’istituzione pubblica”.