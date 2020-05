Coronavirus, le proposte di Zingaretti: test sierologici a livello nazionale, telemedicina e servizi di territorio

Teleconferenza stamane all’istituto Spallanzani per fare il punto della situazione epidemica a qualche giorno dallo sblocco parziale del lockdaw che ha obbligato a casa milioni di italiani. Il Lazio ormai ha puntato sui test seriologici per mappare la diffusione del Covid-19 cui seguiranno i tamponi in caso di positività.



L’assessore alla sanità Alessio D’amato ha ribadito che questi test non forniscono alcuna patente di immunità e che comunque presentano minimi margini di errore, ma che fotografano la situazione esistente e non eventuali sviluppi successivi. Resta il fatto che ad oggi nel Lazio sono stati eseguiti 19.414 test sierologici. Di questi è stata riscontrata la presenza del virus in 422 persone, pari al 2,17% del totale. Di questi, poi, solo 9 sono risultati contagiati dopo il successivo tampone.

Un risultato atteso dagli esperti che valuteranno i risultati alla fine dei 300mila sierologici che nel Lazio riguarderanno le categorie più esposte: operatori sanitari e forze dell’ordine ecc.

Per quanto riguarda la nostra regione i cittadini possono accedere a questo test anche in laboratori privati al costo calmierato di 15 euro, mentre il successivo tampone, in caso di positività, sarà completamente a carico del sistema sanitario regionale contrariamente a quanto succede in altre regioni.



“Siamo tutti concentrati nella lotta al virus – ha aggiunto il presidente Zingaretti -. I dati della curva epidemica del Lazio sono importanti, ma bisogna mantenere altissima attenzione, sia sulle regole sociali sia sulle scelte sanitarie, per essere sempre pronti al rischio possibile di un aumento della curva epidemiologica”.



Oltre alle regole di igiene personale, uso della mascherina, frequente lavaggio delle mani, il governatore, personalmente colpito dal virus, sottolinea il rischio di frequenti incontri amicali e i pericoli rappresentati dalla coabitazione famigliare che ad oggi può rappresentare un cluster di contagi. Quindi, oltre alle normali cautele igieniche, provvedere alla sanificazione degli ambienti di casa, evitare stoviglie in comune, usare asciugamani personali e lasciare le scarpe fuori dalla porta o all’ingresso.



Un particolare appello di Zingaretti ai giovani ”alle ragazze e ai ragazzi che possono tornare a frequentare i locali la sera, dico: pensate a voi stessi, ai vostri genitori, ai vostri nonni, perchè potete essere vettori del virus. Per questo mi auguro che la mascherina, oltre ad essere una protezione, diventi la moda dell’estate. Confido nella creatività italiana – ha aggiunto scherzosamente -. D’altronde le mascherine le dobbiamo tenere, quindi devono diventare un oggetto di uso comune come la cravatta, il foulard, un braccialetto, un piercing”.



Ma la Regione prefigura anche un diverso modello di Sanità che intanto, dopo il disastro delle residenze per anziani, guardi alla loro assistenza e soprattutto sviluppo della medicina di territorio con l’impiego di nuove tecnologie diagnostiche su cui si sta già lavorando.



Infine la Regione chiederà al Governo di introdurre la televisita e i test validati nel 2020 nei sevizi essenziali di assistenza (LEA) a carico della Sanità Nazionale. “Questo è molto importante – ha aggiunto – per far piazza pulita del rischio di confusione, di presenza sul mercato di test non validati e anche di speculazioni economiche. Non possiamo creare discriminazione tra chi si può permettere questi test e chi no, credo che sia giusto che l’Italia adotti questo strumento per mappare cosa è accaduto”.

Giuliano Longo