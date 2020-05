Coronavirus, “il linguaggio nero” e le mutazioni al negativo delle parole all’epoca della pandemia

Visto che siamo in Francia permettetemi una piccola digressione prima di arrivare al nocciolo dell’articolo vero e proprio.

Difficile governare in tempi di coronavirus, ma se spostiamo i riflettori oltralpe apprendiamo che oggi è stato contestato il presidente Emmanuel Macron (già in calo nei sondaggi). ”Siamo disperati, non crediamo più in te” titolano numerosi quotidiani riportando le reazioni del personale ospedaliero durante una visita a sorpresa del presidente all’ospedale parigino di Pitié-Salpêtrière. Alle strette il presidente ha fatto un mea culpa sul modo in cui il sistema sanitario era stato riformato dal suo arrivo al Palazzo dell’Eliseo nel 2017. “Abbiamo senza dubbio commesso un errore nella strategia annunciata due anni fa“, ha riconosciuto. Adesso attendiamo dalla Lombardia analogo mea culpa di Fontana e Gallera.

Ma restiamo in Francia e citiamo un interessante articolo di Elisa Brina del quotidiano La Croix che riporta una ricerca di Mariette Darrigrand, una semiologa specializzata nell’analisi del discorso mediatico. Titolo dell’articolo: “Attenzione al linguaggio nero” (langage noir) ovvero una rappresentazione di come la pandemia influenzi in senso negativo il nostro vocabolario e la nostra rappresentazione del mondo.



“Dato che c’era la “grande depressione”del 1929, ora c’è il “grande confinamento”, osserva la semiologa, questa (lagnare noir, ndr) è la “formula utilizzata dal Fondo Monetario Internazionale per parlare di questo periodo e guardando alla vita economica dal punto di vista delle persone confinate in casa con un lockdown senza precedenti”. Con conseguenze economiche “nere”, appunto, e imprevedibili. Così come imprevedibile è ad oggi l’evoluzione del covid-19 che scatena le più diverse e contrastanti opinioni di virologi, ricercatori scientifici, medici, statistici senza considerare gli interventi di sociologi ed economisti da divano nei talk shows dove spesso si urla e si litiga….tanto per placare una opinione pubblica impaurita di suo.

Il nostro vocabolario si evolve con gli eventi e, secondo lo specialista della lingua, non è senza conseguenze perché, spiega ancora “è chiaro che questo momento lascerà grandi tracce nelle nostre rappresentazioni comuni“. Le parole – prosegue – “sono piene di connotazioni e di immagini, che ci aiutano a vivere, quando sono belle”, ma “dovremo diffidare delle persone che si impegnano sul nero, in lingua nera, perché è sempre più facile” adottarla, operando sul prossimo con “un’estetica sadica o crudele…”. Quindi per rimanere positivi “sarà importante non affogare in questa immagine di un nuovo mondo che potrebbe essere peggio di quello vecchio”.

Negli ultimi dieci giorni, il semiologo ha analizzato per La Croix le parole che sono apparse nella nostra vita quotidiana durante questa crisi pandemica. Ad esempio utilizzando (vezzo di cui si pente chi scrive) “Virus”, come un nome proprio con una lettera maiuscola. Questo perché nell’interpretazione della Barrigrand, “non rappresenta direttamente la malattia, ma piuttosto la catastrofe più globale che ci colpisce“.

Osservazione che, a nostro avviso, vale anche per tanti altri termini e aggettivi come ad esempio “guerra” o “battaglia” e tante altre estremizzazioni come “barriera”, “strage” ecc.

Per superare la crisi, la semiologa invita tutti a fare un passo indietro da questo nuovo vocabolario: “Credo davvero che ognuno di noi debba diventare un semiologo, con la sua capacità di interpretazione….”. Quindi, ed è la nostra opinione, non ci si dovrebbe far coinvolgere dal linguaggio senzionalistico dei media oppure dal disfacimento cerebrale che spesso emerge dai social, dove addirittura il linguaggio si semplifica e si estremizza nelle fake e nell’insulto.

Ci rendiamo conto che l’articolo della semiologa viene riportato da un quotidiano cattolico ispirato al linguaggio moderato e della speranza che contraddistingue ad es. Papa Francesco e il clero, ma resta il fatto che il linguaggio nero oltre che dalla fede, potrà venir ripulita dalla razionalità e dai risultati che la scienza conseguirà. Senza nulla togliere alla natura, di fatto, “epocale” di questa crisi che non necessariamente deve sfociare nella fine del mondo, anzi…

Giuliano Longo