Opera Roma: Banca del Fucino mecenate, 750mila euro in 3 anni

In piena emergenza coronavirus, Banca del Fucino scommette sull’arte e sulla cultura e diventa mecenate della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma. Questa mattina il presidente di Banca del Fucino, Mauro Masi, ha firmato con il Sovrintendente Carlo Fuortes un accordo di collaborazione triennale 2020-2022, con cui l’istituto di credito si impegna a versare un importante contributo economico, pari – apprende l’AGI – a 750mila euro in tre anni.

La decisione arriva in un momento nel quale il settore dello spettacolo dal vivo in Italia e’ paralizzato da una grande incertezza, in attesa del possibile riavvio delle attivita’ artistiche. Il contributo andra’ anche a sostenere “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma, progetto nato nel 2016 – e giunto alla sua terza edizione – per valorizzare e formare nuove generazioni di artisti tramandando e promuovendo la specificita’ della tradizione operistica italiana. Fondata nel 1923 da Giovanni e Carlo Torlonia, Banca del Fucino e’ la piu’ antica e importante banca privata romana, “riferimento tradizionale e di fiducia – dice un comunicato che annuncia l’iniziativa – per la gestione e la valorizzazione dei grandi patrimoni”.