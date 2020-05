Coronavirus, Zingaretti visita Rsa Albano: “Struttura importante”

Questa mattina il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, accompagnato dall’assessore alla Sanita’, Alessio D’Amato, ha visitato la nuova Rsa di Albano per i pazienti Covid in occasione dell’attivazione del primo modulo da 12 posti letto. Ad accoglierli il direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda, alla presenza del sindaco di Albano, Nicola Marini.

“Oggi attiviamo una struttura importante per il territorio e sono qui per dirvi grazie per lo straordinario lavoro che state facendo – ha detto Zingaretti parlando al personale – se nella nostra regione siamo riusciti a contenere l’epidemia e’ stato perche’ tempestivamente abbiamo attivato un sistema che ha saputo riorganizzarsi e per lo straordinario lavoro di voi operatori che siete in prima linea ogni giorno. Ora dobbiamo mantenere alta l’attenzione perche’, in attesa di un vaccino, dovremmo convivere ancora a lungo con questo virus e assumere comportamenti che limitino la sua diffusione”.

“Oggi siamo qui in una giornata simbolica perche’ e’ la Giornata Internazionale dell’Infermiere, una categoria professionale che si sta spendendo molto per il contrasto alla pandemia. Dobbiamo ripensare completamente l’assistenza per gli anziani, mentalmente e come approccio – ha affermato l’assessore D’Amato nel corso della visita -. Nelle strutture in cui abbiamo riscontrato situazioni di criticita’ sono stati svolti degli audit per verificare la piena applicazione delle indicazioni, ma voglio dirlo ‘chi ha tradito gli anziani non puo’ stare piu’ nel sistema sanitario regionale'”.

“Prosegue la riorganizzazione dell’Azienda per la presa in carico della fragilita’ dell’anziano. Abbiamo dato vita a un circuito pubblico di assistenza per anziani positivi al Covid-19 presso la Rsa di Genzano e oggi, ad Albano, inseriamo in questo nuovo circuito anche spazi idonei per chi, una volta negativizzato, necessita di assistenza”, ha aggiunto Mostarda.

La nuova Rsa di Albano avra’ due nuclei, il primo da 12 posti letto (2piano) con aree per la vestizione e dispositivi di protezione individuale (DPI), un ambulatorio polispecialistico, un ufficio e gli spogliatoi per il personale. Un secondo nucleo al piano terra che avra’ 16 posti letto con aree per la vestizione e dispositivi di protezione individuale (DPI) e spogliatoi per il personale. Sono stati, inoltre, realizzati e suddivisi i percorsi ed e’ stato sistemato l’impianto di aerazione adeguandolo con ventilazione in pressione negativa per entrambi i nuclei.