ZINGARETTI: “RIAPRIRE Sì MA IN SICUREZZA”

Riaprire ma in piena sicurezza seguendo i dati delle curve epidemiologiche. Sono le condizioni che sta seguendo la regione Lazio il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in videoconferenza con i giornalisti sugli aggiornamenti di “Regione Vicina”.

E’ stato chiaro Zingaretti: si riapre quando le date delle aperture saranno in linea con gli esiti del monitoraggio della curva epidemiologica “fatto di concerto con il Governo regione per regione, valuteremo settimana per settimana cosa aprire”. Dunque bar, esercizi commerciali, stabilimenti balneari apriranno “ma solo in totale sicurezza per evitare di dover richiudere dopo”.

Zingaretti è tornato più volte sul tema delle riaperture ma in sicurezza e ha sottolineato anche l’importanza che una struttura possa essere percepita da chi ne fruisce come sicura.