CORONAVIRUS, CAPRICCIOLI (+EU): VERGOGNOSO CAMPIDOGLIO SU BUONI AFFITTO A SETTEMBRE, LE RISORSE CI SONO DAL 9 APRILE

La notizia di oggi, secondo cui il Campidoglio non sarà in grado di erogare i buoni affitto prima di fine estate, è l’ennesima pagina nera di un’amministrazione che si conferma incapace di gestire una fase delicata come quella che stiamo attraversando”. Così in una nota Alessandro Capriccioli, consigliere regionale di +Europa Radicali.

“Siamo di fronte a un ritardo che ha del surreale, specie se si considera che la delibera con cui la Regione Lazio ha stanziato le risorse per questa misura risale addirittura al 9 aprile. La tempistica dell’intervento regionale, evidentemente, rispondeva all’esigenza di dare un sostegno immediato alle famiglie in difficoltà, cosa che sarà del tutto vanificata se, come pare di capire, i soldi arriveranno ai cittadini fuori tempo massimo. Forse sarebbe il caso che la Sindaca Raggi, anziché rincorrere i runner coi droni in diretta televisiva, si occupasse fattivamente dei problemi dei suoi cittadini: in modo particolare di quelli più fragili, su cui l’emergenza sanitaria sta producendo effetti devastanti”.