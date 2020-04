TEATRI, DALLA REGIONE 1 MLN A SOSTEGNO AFFITTI DA MARZO A GIUGNO

La Regione Lazio, prima in Italia, ha predisposto uno stanziamento straordinario di 1 milione di euro finalizzato a garantire un sostegno economico ai teatri privati del territorio contribuendo al pagamento dei canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Una misura, spiega una nota, attraverso cui la Regione Lazio intende dare una risposta concreta alle richieste di aiuto giunte dal settore che, per la sospensione dei propri cartelloni a causa dell’emergenza epidemiologica, sta affrontando un momento di enorme difficolta’.

L’Avviso pubblico a sportello gestito da LAZIOcrea, societa’ in house della Regione, e’ online da oggi sul sito www.laziocrea.it e sosterra’ il 40% dell’affitto complessivo.