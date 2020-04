Coronavirus: nel Lazio 79 casi oggi: trend stabile sotto i 100

“Oggi registriamo un dato di 79 casi di positivita’ e prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend all’1,3%”. Lo dichiara l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesu’.

“Dobbiamo proseguire e stabilizzare questa discesa”, osserva D’Amato sottolineando che “si amplia di quasi 10 mila unita’ la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (21.013) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.549). E

per quanto riguarda i guariti, salgono di 51 unita’ nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.193, mentre i decessi sono stati 5 nelle ultime 24 ore ed e’ stata superata la soglia dei 111 mila tamponi eseguiti”, precisa l’assessore. Dai dati forniti nel bollettino regionale si evince che sui 79 nuovi positivi registrati, 45 sono a Roma.