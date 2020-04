Regione Lazio: ‘SAN RAFFAELE DEVE ADEMPIERE A PRESCRIZIONI, ALTRIMENTI SARA’ DIFFIDA’”

“La San Raffaele di Rocca di Papa deve adempiere alle prescrizioni date dalla Asl per la sicurezza degli ospiti e dei pazienti. La struttura tra l’altro è accreditata per 95 posti di lungodegenza, dove è scoppiato il focolaio, che è un setting assistenziale di natura ospedaliera le cui indicazioni circa il contenimento del virus sono state emanate sin dal 24 di gennaio. Nessuna giustificazione né tanto meno sono accoglibili richieste di modificare i verbali. Una richiesta questa assolutamente anomala in quanto i verbali sono stati redatti all’interno di un percorso di audit e trasferiti alle autorità competenti. L’unica cosa che deve fare questa struttura è rispettare le prescrizioni date per la tutela dei pazienti e per il contrasto al COVID-19. I trasferimenti di persone che hanno bisogno di cure ospedaliere sono stati fatti e si continuerà a farli secondo le indicazioni dei clinici della Asl. Oggi il tema è garantire la sicurezza”.

Lo comunica in una nota la Direzione della Asl Roma 6.