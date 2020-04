Lazio, da domani online bando 5 mln florovivaismo

“Abbiamo voluto fornire subito, come Assessorato e come Regione, una risposta concreta ai problemi di liquidita’ che hanno investito le aziende del settore florovivaistico, in forte crisi a causa dell’emergenza COVID-19. Abbiamo quindi reperito le risorse immediatamente disponibili dal bilancio regionale e stanziato 5 milioni di euro per il bando che da domani sara’ online, su una piattaforma appositamente dedicata www.regione.lazio.it/florovivaismo.emergenzacovid19, che semplifica al massimo i tempi, il processo di istruttoria e l’erogazione del sostegno”. Lo dichiara in una nota l’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati.

Le domande dovranno essere presentate, infatti, esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito, compilando un modulo online e allegando il proprio documento di identita’ e l’attestazione di titolarita’ di un conto corrente sino alle ore 16 del prossimo 5 maggio. “In un momento di grande paura e difficolta’ per le nostre imprese – spiega Onorati – abbiamo lavorato, direi ininterrottamente e per questo ringrazio Laziocrea per il supporto informatico e la nostra Direzione agricoltura per la predisposizione di tutti gli atti, a uno strumento che concedera’ un contributo economico concreto alle imprese in difficolta’ a seguito dell’epidemia da coronavirus. Ogni azienda potra’ ricevere, come aiuto una tantum per l’emergenza Covid-19, un importo che sara’ determinato in modo proporzionale al fatturato dell’annualita’ precedente, sino a un massimo di 5.000 euro. Le istruttorie saranno tutte chiuse entro un mese dalla scadenza del bando. Stiamo vivendo un momento storico unico. Ma vogliamo che i nostri cittadini e le nostre imprese sappiano che la Regione Lazio c’e’ e ci sara’ per accompagnare la ripresa e non lasciare indietro nessuno”.