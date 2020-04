CORONAVIRUS. DOMANI ZINGARETTI PRESENTERA’ MISURE ECONOMICHE E SOCIALI

Domani alle ore 12 il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, presentera’ in video conferenza misure economiche e sociali per contrastare l’emergenza Covid-19.

L’evento sara’ trasmesso in streaming sulla pagina Facebook della Regione Lazioe sul portale istituzionale www.regione.Lazio.it in diretta dalla sede del Nue 112 a Roma. Saranno presenti il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori e l’assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Alessandra Sartore.