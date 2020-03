METEO, ARIA ARTICA DALLA SCANDINAVIA: NEVE ANCHE IN COLLINA E VENTO. L’INVERNO NON È FINITO

Mentre l’Italia continua ad essere interessata da un flusso di correnti fredde di matrice artico scandinava, sul comparto iberico è in evoluzione un vortice di bassa pressione che sta portando maltempo su Spagna e Portogallo. Con il passare dei giorni questo minimo avrà una storia anche in area mediterranea, i modelli lo vedono infatti in evoluzione da ovest verso est nel corso della seconda parte della settimana. Stante un blando promontorio di alta pressione che sarà presente tra l’Europa occidentale e il settore europea sud orientale il minimo dovrebbe transitare basso in latitudine toccando solo parte della Penisola.

Le ultime analisi lo vedono nella giornata di giovedì sul settore delle Baleari con un interessamento della Sardegna e più marginalmente della sicilia, poi venerdì sul Canale di Sardegna con un influenza maggiore sulla Sicilia e la Calabria meridionale dove potrebbero esserci dei temporali anche forti e infine nella giornata di sabato tra lo ionio e la Grecia con un’influenza più marginale sulle estreme regioni meridionali. Nella giornata di domenica il vortice dovrebbe essersi allontanato definitivamente verso la Turchia e non avere più nessuna influenza sulla Penisola dove nel frattempo si sarebbe affermato un campo di alta pressione di matrice sub tropicale in arrivo dalla Spagna. Il resto della Penisola dovrebbe beneficiare di tempo buono o discreto.

Dal punto di vista termico, esauritasi l’ondata di freddo le temperature dovrebbero iniziare ad aumentare già dalla giornata di giovedì ma un aumento più deciso è atteso soprattutto nell’arco del weekend quando dovremmo tornare in linea con le medie del periodo. Restate aggiornati perché questa evoluzione richiederà ulteriori conferme.



Roma

Tempo instabile con rovesci sparsi sulla Capitale. Temperature in calo.

Lazio

Tempo prevalentemente instabile con piogge sparse su gran parte della regione e neve sui rilievi; in serata i fenomeni interesseranno le zone del Basso Lazio, quota neve fino a 1100 metri in Appennino, tempo asciutto sui restanti settori.