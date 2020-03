La lotta al Covid 19 passa anche dal lavare bene il naso

Medici e infermieri sono senza sosta da settimane in prima linea nei reparti per fronteggiare il coronavirus. Ma anche fuori dagli ospedali c’e’ una schiera di persone ed esperti che si da’ da fare per dare una mano e suggerire validi aiuti contro il covid-19. Lo stesso commissario straordinario per l’emergenza in Emilia-Romagna, Sergio Venturi, nei giorni scorsi in diretta Facebook ha lanciato un appello perche’ chi ha consigli utili da dare, lo contatti. E’ il caso ad esempio del dottor Gaetano Libra, esperto in otorinolaringoiatria di Castel San Pietro, nell’imolese, in passato specialista all’ospedale Maggiore di Bologna, che ha messo nero su bianco una relazione inviata sia in Regione sia al Ministero della Salute, con alcuni suggerimenti per prevenire l’infezione da coronavirus. In sostanza, afferma il medico, lavare spesso le mani e fare attenzione agli occhi potrebbe non bastare. Essendo il covid-19 “un virus respiratorio che si diffonde soprattutto per via aerea- spiega Libra nella sua relazione- e’ necessario fare di frequente anche i lavaggi nasali”, appunto per “contrastare l’aggressivita’ del virus almeno nelle alte vie aeree”. In questo periodo, insiste il medico, “lavare le cavita’ nasali e il cavo orale piu’ volte al giorno significa fare buona prevenzione, come lavare spesso le mani”. Sarebbe bene farlo “ogni una o due ore”, aggiunge Libra, sottolineando che si tratta di un’attivita’ di “prevenzione per i cittadini di qualsiasi eta’, adulti e bambini”, in particolare per chi, per necessita’, e’ in contatto anche in questo momento con altre persone. Come ad esempio “gli operatori sanitari, che sono i piu’ a rischio”.