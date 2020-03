Rida Ambiente, santificazione e disinfezione degli impianti. E intanto si attende l’esecuzione della sentenza del Tar

Che l’emergenza Coronavirus abbia inciso fortemente sulla vita di ogni cittadino è dato che nel corso degli ultimi giorni si è ribadito spesso. Covid-19 è entrato prepotentemente nel modo di concepire tantissimi aspetti della sfera privata, che si ripercuotono anche sulla gestione dei rifiuti, sia da parte di chi li produce, che di chi li tratta. Del resto, è stato l’Istituto Superiore di Sanità a fornire ai cittadini un vademecum con le istruzioni per differenziare in modo corretto per scongiurare ogni pericolo di contagio, e alle varie autorità territoriali le direttive da seguire per consentire agli operatori del settore di lavorare in sicurezza.

Lo sa bene Rida Ambiente che, non appena ricevuta una comunicazione in merito dalla Regione Lazio, si è subito attivata per programmare gli interventi di sanificazione e disinfezione prescritti: tali interventi sono stati programmati dall’azienda con la massima urgenza. Il dato oggettivo è il numero 1 della società, Fabio Altissimi, a distanza di poche ore dalla diramazione della nota a firma della dirigente Tosini, aveva già programmato gli interventi specifici nella sua azienda per il 22 e il 23 marzo. Il tutto mentre ancora attende, proprio da parte della Regione, l’esecuzione della sentenza emessa dal TAR in data 14 gennaio, che obbliga l’Amministrazione regionale ad indicare la “rete integrata e adeguata” di impianti per la chiusura del ciclo dei rifiuti: un’inerzia che ha impedito a Rida di rendere il servizio a tutti i comuni che ne hanno necessità.